Отравленные продукты, из-за которых гибнут животные, ищут в парке Караганды

Карагандинцам рекомендуют внимательнее следить за детьми.

В Центральном парке Караганды зафиксированы случаи отравления собак. Администрация объекта просит горожан быть внимательнее, передаёт BaigeNews.kz.

"На территории парка в районе берёзовой рощи зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом. Силами сотрудников парка ведём осмотр территории на предмет нахождения отравленных продуктов (куски мяса, колбасы, сахар-рафинад). При нахождении подозрительных предметов не брать в руки - опасно. По возможности используйте пакет. Не выкидывайте подозрительные предметы в урну - обратитесь к сотрудникам парка с данной находкой. Также рекомендуем внимательно следить за детьми", - сказано в сообщении на странице парка в Instagram.

Администрация парка готовит заявление в полицию для разбирательства по данному вопросу.

