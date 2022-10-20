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Отравленные продукты, из-за которых гибнут животные, ищут в парке Караганды Сегодня, 22:38
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Отравленные продукты, из-за которых гибнут животные, ищут в парке Караганды

Карагандинцам рекомендуют внимательнее следить за детьми.

В Центральном парке Караганды зафиксированы случаи отравления собак. Администрация объекта просит горожан быть внимательнее, передаёт BaigeNews.kz.

"На территории парка в районе берёзовой рощи зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом. Силами сотрудников парка ведём осмотр территории на предмет нахождения отравленных продуктов (куски мяса, колбасы, сахар-рафинад). При нахождении подозрительных предметов не брать в руки - опасно. По возможности используйте пакет. Не выкидывайте подозрительные предметы в урну - обратитесь к сотрудникам парка с данной находкой. Также рекомендуем внимательно следить за детьми", - сказано в сообщении на странице парка в Instagram.

Администрация парка готовит заявление в полицию для разбирательства по данному вопросу.

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#происшествия #Караганда #животные #парк #Отравление
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:38
160
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