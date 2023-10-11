Отравление студентов в Усть-Каменогорске: заведено уголовное дело

Досудебное расследование ведется в связи с возможным нарушением санитарных правил или гигиенических нормативов в столовой КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Отметим, вчера десятерых первокурсников КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" на скорой помощи доставили в Центр матери и ребенка.

Как пишет издание, студентам поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция" под вопросом. Пациентов после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Сегодня учащихся колледжа перевели на дистанционное обучение.

Сообщается, что арендатор столовой приостановила деятельность до получения результатов лабораторных исследований.

По данным ДСЭК ВКО, на анализ взяли пробы продуктов, воды. Результаты еще не готовы.