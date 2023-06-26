Отпуск на миллион: сколько стоит отдых в Казахстане

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Отдых на отечественных курортах в этом году обходится казахстанцам дороже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. По данным аналитиков, суточная стоимость проживания в гостиницах, турбазах, домах отдыха и прочих местах размещения в курортных зонах, по данным на первый квартал 2023 года, выросла почти на треть за год. В среднем аренда койко-места в январе–марте стоила 14,4 тысячи тенге, тогда как годом ранее - 11,3 тысячи тенге.

Эксперты Бюро нацстатистики АСПиР РК публикуют информацию по стоимости аренды койко-места по шести категориям объектов: отели с распределением по звёздности (без 1*), гостиницы вообще без звёзд и прочие места размещения. Судя по числу сданных номеров, наиболее популярны среди казахстанцев как раз последние две категории. "Незвёздные" гостиницы и прочие места размещения занимают долю в 64,5 процента. Подчеркнём, что речь здесь идёт именно о количестве сданных номеров, а не о численности посетителей.

К категории прочих аналитики относят различные турбазы, дома отдыха, домики-шале, бунгало и т. д. Средняя стоимость койко-места в первом квартале этого года в них равнялась 9,9 тысячи тенге, что на 28,7 процента больше, чем год назад. Таким образом, недельный отпуск в этих туробъектах обойдётся одному посетителю в 69,3 тысячи тенге. Это расходы только на проживание, без учёта питания, оздоровительных услуг и развлечений. Безусловно, семейный отдых выйдет дороже, но не кратно, так как во многих гостиницах за проживание детей до определённого возраста делают скидку.

В "звёздных" отелях повышение цен в этом году было ещё более существенным. Например, в пятизвёздочных гостиницах услуги проживания выросли на 40,3 процента за год: за сутки гость должен был заплатить в среднем 55,8 тысячи тенге. Таким образом, недельное пребывание в лучших гостиницах обходилось одному человеку в среднем в 390,8 тысячи тенге.

Стали известны цены на услуги проживания в гостиницах и базах отдыха в шести курортных зонах Казахстана, где развит пляжный туризм. Важное примечание: в список исследуемых выборочно попали крупные отели, пансионаты и центры отдыха, актуальная информация о которых была в открытом доступе.

Так, в июне этого года самыми высокими ценами выделяются Щучинско-Боровская и Алматинская курортные зоны. Чтобы снять стандартный номер в гостинице на побережье Капчагайского водохранилища, нужно заплатить минимум от 20 до 59 тысячи тенге, максимум - за люкс-вариант - 119 тысячи тенге в сутки. В Боровом за такие деньги можно не только жить в номерах, но и получать санаторные оздоровительные услуги.

К числу дорогих относится и отдых на курортах Каспийского моря. После того, как иностранный инвестор построил в Актау крупнейшую в регионе пятизвёздочную гостиницу и активизировал маркетинговое продвижение за рубежом, в Мангистаускую область даже начали летать чартерные самолёты из других стран. Так, в прошлом году стартовал чартер из Уфы, в этом году - из Тегерана, Москвы, Казани и Екатеринбурга. Минимальная цена за отдых в указанных отелях – 32-36 тысячи тенге в сутки, максимальная – 42-48 тысячи тенге. Но отметим, что это далеко не предел.

Цены на услуги крупных гостиниц в популярной Алакольской курортной зоне этим летом тоже "кусаются". Аренда стандартного двухместного номера обойдётся гостю в 15-42 тысячи тенге, полулюкс будет дороже — в пределах 17–64 тысячи тенге, люкс - до 82 тысячи тенге. Разброс цен связан со временем бронирования: в "низкий сезон" (начало июня) стоимость аренды ниже, в "высокий сезон" (июль, август) - выше.

Общий объём оказанных услуг в местах размещения в курортных зонах Казахстана за 2022 год составил 101,7 миллиарда тенге, что на 75,3 процента выше, чем годом ранее. В первом квартале этого года динамика сохранилась: за январь-март гостиницы, отели и санатории оказали услуг на 23,2 миллиарда тенге против 13,2 в первом квартале прошлого года.

Судя по тому, сколько денег казахстанцы оставили в прошлом году в каждой из курортных зон, можно сказать, что самым популярным стал Алматинский горный кластер. Из общего объёма оказанных услуг во всех курортных зонах страны на горный туризм Алматы пришлось 60 процентов.

Если сравнивать денежные показатели по туристическим зонам, ориентированным на оздоровление и пляжный отдых, то на первый план выходят санатории Борового и Щучинска. В прошлом году казахстанцы и гости страны заплатили там за услуги 14,8 миллиарда тенге, что на 67,5 процента больше, чем в 2021 году. На втором месте - морская жемчужина Казахстана, Мангистау, с показателем в 11,1 миллиарда тенге. Ведущую тройку замыкает Алаколь с суммарным показателем двух областей (Жетысуской и Абайской) в 5,2 миллиарда тенге.

Увеличение объёма оказанных услуг на курортах складывается не только из-за удорожания. В целом растёт и численность посетителей. Так, в прошлом году домики, турбазы и номера в гостиницах курортных зон арендовали 3,6 миллиона человек. Это на треть больше, чем в 2021 году (2,6 миллиона посетителей). В сравнении с турсезоном пятилетней давности рост и вовсе троекратный.

За первый квартал этого года посетителями отелей, санаториев и баз отдыха в Казахстане стали 703 тысячи человек (плюс 31,8 процента).