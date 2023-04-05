Отозваны свыше 200 контрактов на разработку ископаемых в Казахстане

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства проинформирован о деятельности министерства и исполнении его поручений, в том числе касающихся улучшения качества дорог и обеспечения населения жильём.

Касым-Жомарту Токаеву представлен отчёт об итогах ревизии месторождений. Как сообщил Марат Карабаев, в связи с нарушениями отозваны свыше 200 контрактов и лицензий на разработку твёрдых полезных ископаемых.

Министр также доложил о реализации пула новых индустриальных инвестиционных проектов, состоящего из свыше 800 проектов.

Отдельным блоком глава государства проинформирован о развитии транспортной инфраструктуры. По соответствующему поручению правительством утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала страны до 2030 года. Кроме того, для увеличения транзитного потенциала решается проблема острой нехватки вагонного парка. Производство вагонов и локомотивов будет осуществлено на отечественных заводах с участием компаний Stadler, Alstom и Wabtec.

В рамках реализации предвыборной платформы президента до 2029 года проводится работа по развитию международных автомобильных коридоров, в том числе по строительству и реконструкции 8 тысяч километров автодорог республиканского значения.

Касым-Жомарту Токаеву доложено, что в гражданской авиации отмечается стабильный рост. В 2022 году преодолён допандемийный уровень – авиакомпании Казахстана перевезли почти 11 миллионов пассажиров. Внедрён режим "открытого неба", расширяется география полётов. До 2025 года планируется запустить рейсы в Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк.

Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по развитию среднего бизнеса, привлечению инвестиций в сырьевой сектор, горнодобывающую промышленность и геологоразведку.

Президент потребовал обратить особое внимание на модернизацию дорожной, социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, усилить работу по локализации производств и ускорить разработку Градостроительного кодекса.