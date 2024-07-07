Нельзя повторить: какие меры во избежание новых потопов принимают в Акмолинской области

В Акмолинской области продолжают устранять последствия паводков и работать на опережение – чтобы избежать повторения в будущем. Так в эти дни ключи от квартир в Кокшетау получили ещё семь пострадавших семей. И на сегодня вопрос с обеспечением жильём в областном центре закрыт полностью – у всех горожан, чьи дома из-за нашествия большой воды пришли в негодность, снова есть собственная крыша над головой. Параллельно в районах Акмолинской области продолжают переселять жителей в безопасные зоны, строить дома. Кстати, при выделении квартир жилищная комиссия не всегда будет руководствоваться принципом "квадрат на квадрат", а будет учитывать количество членов семьи. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В Кокшетау вопрос "закрыли"

Итак, в эти дни новоселье празднуют ещё семь пострадавших от паводков семей. И на сегодня все жители Кокшетау, чьи дома этой весной пришли в негодность, переехали в собственные квартиры. Их они выбрали – среди первичного и вторичного жилья – сами. Всего таких семей в областном центре – 90. Здесь важно отметить, что перед Кокшетау все социальные обязательства – и по ремонту, и по квартирам, и по имуществу, и по выплатам выполнены.

Местные власти благодарят за помощь общественный фонд "Асар Акмола", волонтёров, общественников, депутатский корпус и журналистов, которые в своих материалах показывали бедственное положение пострадавших.

Так, всего по Акмолинской области квартиры за счёт средств фонда куплены 211 оставшимся без крова жителям, в общей сложности на 2,2 миллиарда тенге. Стольким же оказана денежная помощь (всего 198,3 млн). Все пострадавшие получили единовременные социальные выплаты. Людям поэтапно продолжают компенсировать имущественный ущерб, на данный момент выплаты получили 554 семьи, в общем это около 70 миллионов тенге.

Напомним, весенняя стихия нанесла свой мощный удар по Акмолинской области, режим ЧС пришлось вводить в Кокшетау и пяти районах – Атбасарском, Буландынском, Жаркаинском, Есильском и Астраханском. Пострадали около 1300 домов.

Для их владельцев выкупают квартиры, строят новые дома. Так, пару месяцев назад в Кокшетау в прямом эфире снесли несколько трущоб, в том числе здание бывшей бани, где много лет были вынуждены ютиться люди. Паводки вбили в его историю, как говорится, последний гвоздь. На месте квартала строятся многоквартирные дома.

Не буквой, а духом

Учитывая, что паводки, к сожалению, – не разовая стихия и вполне могут повториться с неменьшей силой, важно переселить людей из потенциально опасных зон. В этом плане в Акмолинской области печально лидирует Атбасар, где протекает река "с норовом" – Жабай. К слову, строить многоквартирные дома для жителей из неспокойных зон в Атбасаре начали ещё после наводнения 2017 года.

Сегодня здесь завершается возведение двух многоэтажек и начато возведение ещё одного 100-квартирного дома. Первый, как отметил на заседании общественного совета аким области Марат Ахметжанов, планируется сдать к 1 августа, второй – к 15-му, а третий – до конца года. Итого Атбасар в этом году получит 345 новых квартир. В них в скором будущем переберутся все жители домов, расположенных в русле Жабая.

Фото: Фото Асель Турар

В Буландынском районе строятся 56 частных домов, в сёлах Жаркаинского – 30, Есильского – 21. Все эти дома каждый год топило. Новостройки будут типовые, строятся на возвышенности, и вселятся в них люди, как обещают власти, уже в августе-сентябре.

При распределении квартир пострадавшим от паводков самыми важными критериями станут законность и справедливость. При этом жилищная комиссия должна руководствоваться не буквой, а духом закона. Такое поручение дал жилищной комиссии аким Акмолинской области. Марат Ахметжанов отметил, что от принципа "квадрат на квадрат" нужно отходить, если площадь старого жилья не соответствует составу семьи.

"Квартиры уже распределяются. При этом мы должны учитывать моменты законности и справедливости. Мы меняем, как правило, квадрат на квадрат. Но есть много семей, которые жили в тесноте, поэтому я дал поручение, чтобы комиссия объективно посмотрела с учетом состава проживаемых людей. Мы не должны, я считаю, упереться лбом и работать только по букве закона. Допустим, было 40 квадратных метров на шестерых – и выдать однокомнатную квартиру. Нет, здесь мы должны поступать по духу закона. Если есть возможность, жилищная комиссия должна помочь людям улучшить свои жизненные условия", – отметил глава региона.

Пострадали, к сожалению, не только дома, но и инфраструктура. При поддержке Правительства прорабатывается вопрос по её восстановлению, буквально в ближайшее время власти ожидают поступления денег из резерва Правительства.

Земснаряд, чтобы обуздать Жабай

Ещё один очень важный блок работы – профилактические меры, чтобы не допустить повторного сценария. Для этого в регионе сделали тщательный анализ с приглашением экспертов.

В Атбасарский район закупают многофункциональный земснаряд – для очищения русла и укрепления берегов реки Жабай, возведённых дамб. Его производительность – до 120 метров за сутки с углублением до восьми метров. На сегодня уже закуплено и ведётся сборка основного оборудования. Остальное оборудование плавучего земснаряда ждут из России, поставка в Атбасар запланирована до 20 июля. Его поставят на баланс местной коммунальной службы и будут использовать при очистке также кокшетауской реки Кылшакты и озера Копа.

Акмолинские власти разрабатывают проект по устройству современных шлюзов в границах Атбасара. Сюда, напомним, талая вода поступает со стороны степей Жаксынского района, проходит в Жабай и далее впадает в реку Есиль.

"На шлюзы из местного резерва планируется выделить 80 миллионов тенге. Это должно обеспечить безопасность прохождения паводковых вод и свести к минимуму угрозу подтопления порядка 400 домов и нехорошие последствия паводков", – пояснил Марат Ахметжанов.

Шлюзов в теле земляного защитного вала в границах города планируется установить три – в районе "первой" школы, вдоль улицы Макарина и вблизи Майской плотины. Они позволят увеличить пропускную способность воды в два с половиной раза.

Противопаводковые мероприятия проводятся и в других населённых пунктах. Так, при встрече с населением сёл Коянды и Талапкер в Целиноградском районе, жители предложили построить обводной канал для отвода талых вод. В Талапкере работы уже начаты, в ближайшее время начнутся в Коянды. Это будет сделано за счёт спонсорских средств, в рамках социальной ответственности бизнеса: компания "КГС "Сауда" выделила порядка 300 миллионов тенге на строительство этого канала.

Всего таких превентивных противопаводковых мероприятий в Акмолинской области будет около 400. Ожидается, что они снизят риски подтоплений в 190 населённых пунктах.