Отопительный сезон начался в Павлодаре
Вчера, 22:51
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Вчера, 22:51Вчера, 22:51
196Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В Павлодаре стартовал отопительный сезон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Павлодарэнерго".
"Отопительный сезон в соответствии с постановлением городского акимата начался сегодня, 18 сентября. В первую очередь к теплу будут подключать объекты социальной сферы, госучреждения. Все социальные объекты готовы к приёму тепла", - сообщили в компании.
Дата подключения теплоснабжения в многоэтажные жилые дома будет сообщена дополнительно.
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