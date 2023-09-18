  • 19 Сентября, 00:22
  • BAIGENEWS

Отопительный сезон начался в Павлодаре

Вчера, 22:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Вчера, 22:51
Вчера, 22:51
196
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Павлодаре стартовал отопительный сезон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Павлодарэнерго".

"Отопительный сезон в соответствии с постановлением городского акимата начался сегодня, 18 сентября. В первую очередь к теплу будут подключать объекты социальной сферы, госучреждения. Все социальные объекты готовы к приёму тепла", - сообщили в компании.

Дата подключения теплоснабжения в многоэтажные жилые дома будет сообщена дополнительно.

Самое читаемое

Наверх