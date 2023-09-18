Отопительный сезон начался в Павлодаре

В Павлодаре стартовал отопительный сезон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Павлодарэнерго".

"Отопительный сезон в соответствии с постановлением городского акимата начался сегодня, 18 сентября. В первую очередь к теплу будут подключать объекты социальной сферы, госучреждения. Все социальные объекты готовы к приёму тепла", - сообщили в компании.