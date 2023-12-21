Отменить удержание налога при выплате накоплений из ЕНПФ предложил сенатор

Сенатор Бекболат Орынбеков предложил отменить удержание индивидуального подоходного налога при выплате пенсионных накоплений из ЕНПФ. По его мнению, это благотворно повлияет на уровень благосостояния казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас пенсионные выплаты облагаются индивидуальным подоходным налогом в 10 процентов. По словам парламентария, оплатив налог, на руках у людей остаётся совсем небольшая сумма денег, порой даже меньше размера минимальной пенсии.

"Пенсионные выплаты по возрасту и специальные социальные выплаты из ЕНПФ должны корректироваться на сумму отложенного ИПН, возникшего при получении единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, оплаты лечения. Вследствие корректировки существует риск значительного уменьшения размера пенсионной выплаты, а в некоторых случаях её размер будет меньше размера минимальной пенсии. Всё это может привести к социальному напряжению и недовольству со стороны получателей пенсионных выплат", - отметил Бекболат Орынбеков в депутатском запросе.

Сенатор предложил отменить удержание ИПН при выплате пенсионных накоплений, отметив, что выплата из ЕНПФ является социально значимой для пенсионеров и населения Казахстана.

"Удержание ИПН уменьшает сумму пенсии, что в нынешней рыночной ситуации является существенно важным аспектом, так как пенсионные выплаты из ЕНПФ являются одним из основных доходов для пенсионеров. В целях положительного влияния на благосостояние будущих пенсионеров предлагается рассмотреть вопрос об отмене удержания ИПН", - отметил сенатор Орынбеков.

Ответа на запрос он пока не получил.