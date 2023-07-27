Отменены итоги незаконных госзакупок на сумму свыше 3,9 миллиарда тенге в Астане

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Прокуратурой района Есиль в Астане в ходе анализа выявлены нарушения требований законодательства о госзакупках, передаёт Baigenews.kz.

Установлено 23 факта незаконного заключения договоров о государственных закупках столичными госучреждениями напрямую с избранными поставщиками без обязательного проведения тендера.

В другом случае, государственные учреждения неправомерно усложняли требования конкурсной документации, чем ограничивали количество потенциальных участников конкурса, не разделяя работы на лоты, по их однородным видам, не указывали конкретные объемы оказываемых услуг или пытались заключить договора на срок свыше финансового года.

Кроме того, выявлены факты бездействия по взысканию штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков, благодаря реагированию со стороны органов прокуратуры в доход государства взыскано 26 млн.тенге.

По результатам внесенных актов надзора отменены итоги незаконных госзакупок на сумму свыше 3,9 миллиарда тенге.

Виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, всем государственным организациям даны рекомендации о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства о государственных закупках.