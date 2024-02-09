Отмена запрета: когда казахстанская курятина отправится в Китай и как это повлияет на рынок

Китай снял ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, а также действовавшие ранее ограничения по ящуру. Запрет на ввоз продукции птицеводства длился с 2005 года. Как это может повлиять на рынок мяса птицы в Казахстане читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Президент союза "Ассоциация яичных производителей Казахстана" Кайрат Маишев считает, что открытие рынка Китая для казахстанских производителей может стать большой мотивацией расширять производство.

При этом он добавляет, что казахстанским производителем, возможно, будет сложно конкурировать на большом рынке.

"Китай для казахстанских предпринимателей очень перспективный. Но сегодня нам сложно конкурировать на рынке. Для начала нужно обсудить по каким критериям будут отбирать мясо птицы, для завоза в Китай. Для Казахстана это означает создание новых рабочих мест, увеличение объема производства. Это хороший шаг. Но к этому нужно серьезно подойти, проработать все детали", - сказал эксперт.

Он добавляет, что у казахстанских производителей высокое качество продукции, которым может похвастаться далеко не каждый предприниматель.

"Китай был закрыт по ветеринарам причинам. Там в целом была не стабильная ветеринарная обстановка. Казахстан к этому осторожно относился. Сейчас с расширением экспорта потребители в Китае могут убедиться, что продукция из Казахстана экологически чистая и соответствует всем стандартам. Это (снятие ограничения в Китае-прим.редакцией) в любом случае расширение. Сейчас задача расширять экспортный потенциал", - сказал Кайрат Маишев.

Президент "Союза птицеводов Казахстана" Руслан Шарипов принимал участие в работах по снятию ограничения ввоза птицы из Казахстана в Китай. По его словам, это был долгий процесс.

С момента, когда были представлены все данные, прошло около четырех месяцев. И лишь сейчас запрет был снят.

"Из Китая приезжала комиссия, они все проверяли досконально. Но даже с принятия решения, не сразу птица будет сразу заводиться в Китай. Это будет долгий процесс, пока разрешения будут принимать, детали уточнять", - сказал эксперт.

Он подчеркивает, что сейчас в Китае эпидситуация нормализовалась и вспоминает, что в стране фиксировались вспышки птичьего гриппа. По его словам, на это влияет и географическое положение. В стране часто останавливаются на привал перелётные птицы

"Я сам ветеринарный врач, 20 лет Китай был для нас закрытым. Это было связано с тем, что Китай из-за птичьего гриппа был закрыт. Сейчас у них эпидситуация наладилась, видимо, сейчас им разрешают ввоз", - сказал эксперт.

По его словам, изменения не сильно повлияют на рынок мяса птицы в Казахстане. Возможно, в будущем в Казахстан также будет разрешен ввоз птицы из Китая. Он добавляет, что в соседней стране птицеводство намного лучше развит.