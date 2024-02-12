Отличившихся во время спасательных операций в регионах страны представят к госнаградам
Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
76Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех, кто был задействован в ходе спасательных операций из-за стихийного бедствия в ряде областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане", - говорится в сообщении.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия. Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам.
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