Отличившихся во время спасательных операций в регионах страны представят к госнаградам

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех, кто был задействован в ходе спасательных операций из-за стихийного бедствия в ряде областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане", - говорится в сообщении.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия. Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам.