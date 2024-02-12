  • 12 Февраля, 11:53
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Отличившихся во время спасательных операций в регионах страны представят к госнаградам

Сегодня, 11:37
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех, кто был задействован в ходе спасательных операций из-за стихийного бедствия в ряде областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане", - говорится в сообщении.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия. Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам.

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