Открытый диалог: с области Абай начал работу Центр приёма граждан

В областной универсальной библиотеке в Семее начал работу Центр приёма граждан при акимате области Абай. Главная идея проекта – упростить взаимодействие между государственными органами и гражданами, создав комфортное пространство для заявителей, передаёт BaigeNews.kz.

В Центре население может подать обращение в любой государственный орган, получить квалифицированную консультацию и записаться на приём к должностным лицам и их заместителям. "Центр приёма граждан" в качестве инновационной модели, основанной на принципе "одного окна", заложит основу для исключительной парадигмы повышения удовлетворённости граждан.

Принцип "Слышащего государства", инициированный президентом РК во время Послания народу Казахстана в 2021 году, стал неотъемлемой частью миссии Центра, разрушая устаревшие практики и выбивая руководителей из зоны комфорта. Инсайдеры утверждают, что теперь руководители обязаны не просто принимать обращения, но и лично решать вопросы граждан, отказавшись от стереотипных тактик "делегирования ответственности" или "направления на заместителя". В противном случае их поджидает не только "по шее", но и строгий выговор. Это, по сути, является уникальным шансом для государственных служащих научиться не только слышать народ, но и действенно решать его насущные проблемы.

График приёма граждан утверждён так, что у каждого жителя есть возможность получить ответы и поддержку в назначенный день. Этот метод придаёт процессу прозрачность и структурированность, демонстрируя власти как никогда прежде. Принимая этот подход, государство ставит гражданина в центр своих инициатив в области госуправления.

Руководителям не часто удавалось встречаться с гражданами из-за плотного графика. С открытием Центра приёма для граждан эта ситуация кардинально меняется. Теперь у каждого есть возможность получить консультацию, высказать свой вопрос и получить на него ответ. В Центре работают профессионалы, готовые активно помогать в их решении. А если приёмы акимов начнутся с 5 января, то новый год можно начинать с новыми предложениями. Вот и новогодний подарок.

Это уже не старый добрый "открытый акимат", принимающий граждан раз в год. Встречи тет-а-тет – возможность высказать свои заботы, предложения напрямую, не боясь, что голос утонет в бюрократических процедурах. Подобные личные приёмы становятся мостом между населением и властью, где каждый может активно участвовать в формировании общего благосостояния.