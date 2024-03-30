Открытые для сотрудничества государства, как Казахстан, будут задавать тренд — эксперт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие на ежегодном Боаоском азиатском форуме (БАФ) в качестве почётного гостя. Форум проходит в китайской провинции Хайнань под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность". Президент Казахстана отметил важную роль платформы как центра диалога и международного сотрудничества на фоне беспрецедентной глобальной неопределенности, геополитической турбулентности и экономических потрясений. Мы попросили проанализировать месседжи Токаева на форуме в Боао политолога, директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Кыргызстан) Игоря Шестакова, передаёт BaigeNews.kz.

— Игорь Альбертович, что вы можете сказать об актуальности Боаоского азиатского форума как диалоговой площадки?

— Сегодня страны азиатского региона демонстрируют высокие показатели в мировой экономике. Несмотря на то, что после пандемии процессы в мировой экономике затормозились, как раз Китай, Казахстан, Узбекистан – страны, которые представляют наш регион – достаточно быстро вышли из негативных экономических явлений, связанных с пандемией.

Я думаю, форум в Боао можно соотносить по значимости с более знаковым Давосским форумом, который имеет свои давние традиции. Но из Давоса ушла Россия, которая являлась одним из ключевых партнеров европейской экономики. Это говорит о том, что сегодня Россия из-за беспрецедентных экономических санкций со стороны Запада переключает внимание на взаимодействие с азиатскими государствами. В прошлом году были достигнуты рекордные показатели товарооборота между Россией и странами Центральной Азии, Россией и Китаем. Такие же рекордные показатели демонстрирует Китай со странами Центральной Азии.

Если помните, в прошлом году у всех основных игроков в Центральной Азии была модная тенденция на проведение саммитов в формате "5+1". Но наиболее значимые результаты были достигнуты в Сиане, когда лидер Китая Си Цзиньпин встречался с президентами стран ЦА и была определена дорожная карта. Она была подкреплена заявлением Пекина о выделении гранта, который превышал 3 млрд долларов для развития социально-экономических проектов стран Центральной Азии. Америка предлагала нашим странам сумму в районе 25-50 млн долларов как компенсацию санкциям. Это несоизмеримые суммы.

То, что происходит на этом форуме в Боао, подчеркивает, что Азия становится локомотивом для мировой экономики, переживающей серьёзный кризис.

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил форум в качестве почетного гостя и выступил с речью на пленарной сессии БАФ. Какие тезисы в его выступлении вы считаете важными?

— Касым-Жомарт Токаев является самым опытным дипломатом на постсоветском пространстве. Его видение ситуации не только с точки зрения главы государства, но еще и как специалиста по внешнеполитическим вопросам, который выстраивал внешнеполитическую модель Казахстана на протяжении всех лет независимости, — это определение болевых точек, которые ощущаются в связи с формированием новой мировой повестки и новых геополитических, экономических векторов сотрудничества.

С 2022 года идет разлом между Россией и западным миром, с одной стороны, а с другой стороны — идёт борьба за доминирование моделей мирового устройства. Мы знаем, что действия президента США Джо Байдена связаны с однополярным миром. Если мы возьмем позицию Китая, России, Индии, стран Центральной Азии и других крупных государств, то все-таки они выступают за многополярный мир. Об этих сложных и болезненных процессах говорил Касым-Жомарт Токаев, формулируя и прогнозируя дальнейшее развитие событий.

На мой взгляд, одним их важных тезисов президента Токаева, в том числе и для Кыргызстана, является необходимость выстраивания новых транспортно-логистических цепочек с учетом санкционной политики в отношении России, достаточно напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. В новых транспортно-логистических цепочках Центральная Азия может играть особую роль и открывать новые маршруты для движения товаров. Казахстан и Центральная Азия готовы повысить свое участие в процессах мировой экономики, о чем и говорил Токаев.

Возвращаясь к прошлогодним саммитам "Центральная Азия+", они продемонстрировали, что мы перестали быть "вторичным" регионом в мировой политике и экономике. Сейчас идет борьба за влияние в Центральной Азии. На этом акцентировал внимание президент Казахстана, предлагая выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с регионом.

— На форуме Токаев назвал казахско-китайские отношения моделью эффективного партнёрства. Насколько успешно Казахстан реализует свои национальные интересы в отношениях с Китаем?

— Безусловно, отношения Казахстана и Китая являются успешной моделью не только для нашего региона, но и для стран СНГ, для дальнего зарубежья тоже. Понятно, что два государства объединяет общая граница, но у Кыргызстана, например, нет такого ресурса, как международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" – это уникальная модель сотрудничества для Центральной Азии. Там ведь реализованы на современном уровне все необходимые инфраструктурные проекты, чтобы было максимально удобно торговать и развивать экономическое сотрудничество между Китаем и странами региона. Это один из примеров взаимовыгодного сотрудничества.

Второй пример — это введение китайскими властями для граждан Казахстана безвизового режима. Это возможность для представителей делового сообщества получить преференции для поездок в страны. Кроме этого, Казахстан успешно развивает авиасообщение — тоже необходимый компонент, чтобы сотрудничество перешло на уровень народной дипломатии. Задача государственных структур — заключать соглашения, но реализуются они прежде всего для граждан стран. Это тоже показатель успешности модели.

Казахстан входит в пятёрку стран для Китая, где осуществляется приоритетное инвестирование. Казахстан не является страной реэкспорта китайской продукции, Казахстан сам успешно осуществляет поставки своей промышленной, сырьевой продукции и товаров сельского хозяйства. Это дорога экономического сотрудничества с двусторонним движением.

— "Мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости". О чем был месседж Токаева, когда он говорил о новых подходах в торговле и финансовой системе?

— Президент Казахстана справедливо отметил, что сегодня идет нарастание торговых барьеров на пути экономического сотрудничества, протекционизма, нарушений договоров. Все это создает серьезные вызовы и проблемы для глобальной экономики на фоне уже системных вызовов, таких, как нехватка продовольствия. Элементарный пример, который касается многих жителей планеты.

Эти барьеры возникают из-за того, что какая-то страна пытается доминировать над остальным мировым сообществом и выстраивать свои правила игры. Отношения между Китаем и США, где с 2018 года идет, мягко говоря, охлаждение, не только политическое, но и в торгово-экономическом плане, беспрецедентные санкции в отношении России — это негативно отразилось на мировых экономических процессах.

С одной стороны, это вынуждает страны Центральной Азии искать новые пути по товарообмену и транзиту сырьевых ресурсов. В частности, Токаев говорил о Транскаспийском международном транспортном маршруте. Но в то же время, санкционная политика дала положительный момент в том, что идет увеличение товарооборота, рекордные показатели между Китаем и ЦА, между ЦА и Россией. То есть мировая экономика не может зависеть от желания одного или нескольких государств управлять ею. Поэтому часть выступления президента Казахстана касалась того, что на примере Астаны можно выстраивать новые взаимовыгодные экономические связи. Это сотрудничество встраивается в обновленные системы переустройства мировой экономики и геополитики, в целом. В этой связи открытые для взаимовыгодного сотрудничества государства, как Казахстан, будут задавать тренд в выстраивании новых экономических связей.

— Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание развитию транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии. Какие маршруты выгодно развивать Казахстану?

— Я бы хотел начать с того, что Токаев говорил на майском саммите в Сиане в прошлом году. Токаев обратил внимание, что сейчас в мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Эта сфера становится не просто стратегической, а сферой "номер один" в экономическом взаимодействии. Президент отмечал, что благодаря своим возможностям приграничного сотрудничества, в частности по Каспию, Казахстан выстраивает и готов активно участвовать в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, где активное участие может принять Азербайджан. Причем речь здесь идет о подключении стран Европейского союза и поставке сырьевых ресурсов.

К Транскаспийскому маршруту подключаются и Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан – это новый путь, в котором доминирующую роль будут играть страны Центральной Азии. Специалисты не раз отмечали, что в евразийском формате выстраивания транспортно-логистических цепочек именно Казахстан играет ключевую роль, потому что Казахстан обладает всеми возможностями – это и железные дороги, автодороги, морское и воздушное сообщение. Неслучайно Токаев отмечал, что в последние годы именно Казахстан в условиях глобальной геополитической турбулентности выстраивает новый транспортно-логистический каркас Евразии, который будет той самой "дорогой жизни" для развития сотрудничества со всей Центральной Азии.