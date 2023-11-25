Открыто движение по дороге Екатеринбург – Алматы
Сегодня, 00:45
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Сегодня, 00:45Сегодня, 00:45
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С 23 часов 24 ноября по данным АО "НК КазАвтоЖол" открыто движение для всех видов автотранспорта на участке а/д "Екатеринбург - Алматы" (1353-1426 км, граница Акмолинской области - ПВП г.Темиртау), передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС РК.
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