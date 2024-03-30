Открытию Года казахстанского туризма посвятили гала-концерт в Пекине

В Пекине в рамках открытия года туризма Казахстана в Китае состоялись важные мероприятия, организованные Министерством туризма и спорта РК. В состав казахстанской делегации вошли представители министерства, туризма, бизнеса, спорта и искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИнистерства туризма и спорта РК.

Официальное открытие года началось с международного форума туризма и инвестиций, за которым последовали казахстанская выставка и культурные мероприятия в этноауле.

Гала-концерт официальной церемонии открытия года казахстанского туризма состоялась в China National Opera House. На торжественном вечере именитые музыкальные и танцевальные коллективы Казахстана представили широкой аудитории культуру и искусство нашего народа.

На китайской сцене Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Зарина Алтынбаева, группа "Улытау", "Сазген Сазы", Али Окапов, Рухия Байдукинова и Акбике Алги поразили зрителей своим творчеством. Наши певцы также исполнили китайские национальные песни как дань уважения народу Поднебесной. Гости смогли увидеть выступления и китайских артистов.Кроме того, на концерте выступили танцевальные коллективы и хор театров "Астана Балет" и КазНТОБ им. Абая.

Вместе с гала-концертом завершилась и официальная церемония открытия года туризма Казахстана в Китае.