Отец пытался утопить своих детей на пляже
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На пляже в американском штате Коннектикут мужчина птался утопить своих двоих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.
Сообщается, что полицейский около 2:30 ночи заметил внедорожник, припаркованный на пляже в Вест-Хейвене. Приблизившись, он услышал "сильный крик" из воды. Когда полицейский вошел в воду, мужчина продолжил отплывать вместе с двумя маленькими детьми, крича: "Держитесь подальше". Указывается, что мужчина "намеренно топил своих детей".
Полицейский вместе со спасателями смог остановить мужчину. Детей спасли, доставили в больницу, они находятся в реанимации.
Офицеры, прибывшие на помощь, отошли почти на 100 ярдов от берега, и к ним присоединились другие спасатели на пожарном катере.
По данному факту ведётся расследование.
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