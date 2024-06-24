Отец пытался утопить своих детей на пляже

На пляже в американском штате Коннектикут мужчина птался утопить своих двоих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что полицейский около 2:30 ночи заметил внедорожник, припаркованный на пляже в Вест-Хейвене. Приблизившись, он услышал "сильный крик" из воды. Когда полицейский вошел в воду, мужчина продолжил отплывать вместе с двумя маленькими детьми, крича: "Держитесь подальше". Указывается, что мужчина "намеренно топил своих детей".

Полицейский вместе со спасателями смог остановить мужчину. Детей спасли, доставили в больницу, они находятся в реанимации.

Офицеры, прибывшие на помощь, отошли почти на 100 ярдов от берега, и к ним присоединились другие спасатели на пожарном катере.

По данному факту ведётся расследование.