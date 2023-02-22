Отец и трое детей погибли в Актобе из-за выехавшей на встречку иномарки

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Отец и трое несовершеннолетних детей погибли в ДТП в Актюбинской области из-за выезда иномарки на полосу встречного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 21 февраля на 938 километре автодороги Самара — Шымкент. Как сообщили в полиции, водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport выехала на встречку и допустила столкновение с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении.

"29-летняя водитель Mitsubishi госпитализирована в центральную районную больницу Айтекебийского района. Пассажиры, 31-летний глава семейства и трое несовершеннолетних детей, 2017, 2015 и 2020 годов рождения, от полученных травм скончались на месте ДТП", — говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК - "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".