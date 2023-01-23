Отечественные газеты реорганизованы в единый бренд "Қазақ газеттері"

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Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали в Алматы встретился с коллективом "Қазақ газеттері", передает BaigeNews.kz. В состав недавно реорганизованных коллективов вошли издания "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда", "Ана тілі", "Ақиқат", "Мысль", "Тенге монитор", "Уйгур авази", "Уркер", "Акжелкен", "Балдырган", "Улан", "Дружные ребята".

"В ходе встречи, в связи с объединением двух коллективов был произведен ряд назначений. Думан Анаш назначен заместителем генерального директора – руководителем Алматинского филиала "Қазақ газеттері", Ерлан Жунус назначен главным редактором газеты "Ана тілі" и Асыл Сагымбеков назначен главным редактором журнала "Мысль". Кроме того, министр поблагодарил за плодотворный труд и наградил отраслевыми медалями Шамшидина Паттеева, занимавшего пост генерального директора "Қазақ газеттері" и бывшего главного редактора газеты "Ана тілі" Кали Сарсенбая", - сообщили в пресс-службе МИОР.

По итогам совещания Кыдырали отметил, что у сотрудников коллектива, повысилась заработная плата, гонорары и премии. Также перед новым руководством были поставлены соответствующие задачи.