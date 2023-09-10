  • 10 Сентября, 12:07
  • BAIGENEWS

Отдел игрушек и детской одежды горел в торговом доме Экибастуза

Сегодня, 10:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Павлодарской области Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
183
Фото: ДЧС Павлодарской области

Утром в Экибастузе пожарным пришлось тушить самый крупный в городе торновый центр — MAXI MALL. В соцсетях появились фото и видео с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz.

Как прокомментировали в ДЧС Павлодарской области, сообщение по ожаре поступило 10 сентября в 8:00.

"На место возгорания незамедлительно выехали 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Выяснилось, что на третьем этаже в бутике детской одежды и игрушек произошел пожар на площади 50 квадратных метров, также было обнаружено горение вещей в бутике "Женского белья" на площади 7 квадратных метров. общая площадь горения составила 57 квадратных метров", — сообщили в ДЧС.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Экибас в Теме 😎 | 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 ™ (@ekibasvteme)

С места происшествия пожарные эвакуировали четверых человек. Жертв и пострадавших нет. 

В 9:08 пожар был ликвидирован. Предварительная причина возгорания устанавливается.

Самое читаемое

Наверх