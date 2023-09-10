Отдел игрушек и детской одежды горел в торговом доме Экибастуза

Утром в Экибастузе пожарным пришлось тушить самый крупный в городе торновый центр — MAXI MALL. В соцсетях появились фото и видео с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz.

Как прокомментировали в ДЧС Павлодарской области, сообщение по ожаре поступило 10 сентября в 8:00.

"На место возгорания незамедлительно выехали 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Выяснилось, что на третьем этаже в бутике детской одежды и игрушек произошел пожар на площади 50 квадратных метров, также было обнаружено горение вещей в бутике "Женского белья" на площади 7 квадратных метров. общая площадь горения составила 57 квадратных метров", — сообщили в ДЧС.

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С места происшествия пожарные эвакуировали четверых человек. Жертв и пострадавших нет.

В 9:08 пожар был ликвидирован. Предварительная причина возгорания устанавливается.