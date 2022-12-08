Отдавали земли под строительство ресторанов: как СПК распределяли участки, рассказал Антикор

Агентство по противодействию коррупции завершило цикл внешнего анализа в деятельности социально-предпринимательских корпораций, передает BaigeNews.kz. Их цели были направлены на решение социально-значимых вопросов.

"Установлены отдельные факты, когда деятельность Корпорации была направлена на получение от акимата земельных участков, которые впоследствии были предоставлены субъектам бизнеса для строительства жилых домов, ресторанов, автомоек и других объектов. Нерациональное использование активов повлекло причинение государству ущерба в сумме 6 милилардов тенге путём реализации активов аффилированным лицам. Эти факты в регионах были обозначены и направлены руководству правительства для дальнейших мер", - сообщил глава Службой превенции Антикора Саян Ахметжанов.

Ахметжанов также напомнил, что превенция коррупции заключается именно в мерах текущего мониторинга происходящих процессов во всех сферах деятельности страны.