Отдал станку 70 лет: легендарного фрезеровщика из Усть-Каменогорска вспоминают в День труда

Легендой отечественного машиностроения называют фрезеровщика из Усть-Каменогорска. Петр Павлович Шинкарев отдал своей профессии в общей сложности 70 лет, практически до последнего выходил на полный рабочий день к своему станку. В феврале этого года его не стало, передает корреспондент ВaigeNews.kz.

Фото: Дмитрий Чернов.

Не бегать в поисках легкой доли

Именно этому, по словам Петра Павловича, учил его отец – столяр высочайшего класса, который и привел сына на завод.

"Отец любил повторять: "Не бегай в поисках легкой доли, а улучшай жизнь там, где живешь". Именно так и я жил, и дети мои. Отец безграмотный был, только расписываться умел, но у столярного станка равных ему не было", - вспоминал во время нашей встрече Петр Павлович.

Родился Петр Шинкарев в 1928 году в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Проучился всего 4 класса, когда семья переехала на рудник, но началась война, отца забрали на фронт. 16-летний Петр стал единственной опорой матери. Чтобы помочь ей поднимать на ноги младших ребятишек, пошел работать на рудник. Закончил 8 классов, отучился на столяра и работал в столярной мастерской.

После окончания войны и возвращения отца с фронта, семя переехала в Усть-Каменогорск, который как раз в эти годы становился промышленным. А у молодого Петра была мечта - хотел он кино людям показывать. Он отучился на киномеханика в Алма-Ате и даже поработал по специальности до армии - ездил по клубам и показывал фильмы. А вернувшись с армии понял, что надо получать более серьезную, основательную профессию. Отец посоветовал пойти фрезеровщиком. Отправил к своему другу, он всем хитростям и тонкостям дела.

Фото: Дмитрий Чернов.

Кстати, в трудовой книжке Петра Павловича указаны всего два предприятия, где он проработал - РМЗ Иртышгэсстрой (сегодня ТОО "Гидросталь") и Усть-Каменогорский конденсаторный завод.

На первое был принят в 1953 году учеником фрезеровщика и в 1972 году уволился по собственному желанию. Через два дня вышел опять же фрезеровщиком на конденсаторный завод, откуда уволился в 1997 году в связи с выходом на пенсию.

Говорит, что только один раз изменил своей профессии – уволился с предприятия.

"Серьезно заболела супруга. Тогда – да, не раздумывая уволился. Было мне тогда за шестьдесят, пенсионер уже. 10 лет ухаживал за женой, а когда она умерла, то, признаюсь, просто потерялся. Никогда же не сидел без дела, а здесь столько времени свободного оказалось – куда его девать-то? Пошел на в "Гидросталь", где начинал работать. Там директором Толя Синицин был, а я его еще мальчишкой помню. Говорю ему, давай хотя бы на пару месяцев выйду, ну не могу дома сидеть. Ну и вышел… Сколько мне было тогда? 80 лет было. Там же на заводе и 85 отметили, и 90", - рассказывал Петр Павлович.

Кстати, и в 90, и в 93, и в 94 Петр Павлович отрабатывал у станка полный рабочий день. Со временем только стал говорить, что ноги немного устают, а когда в 94 стало трудно поднимать детали – понял, что пора, наверное, на заслуженный отдых. Отработал он на тот момент еще почти 15 лет.

Профессионализм и человечность

Именно так вспоминают Петра Павловича на предприятии сегодня. Его не стало 3 февраля 2023 года, но до сих пор у многих, кто о нем отзывался, дрожит голос.

"Мы очень гордимся, что он работал с нами. Это удивительный человек! Таких просто больше нет, понимаете? Мне вообще кажется, что Петр Павлович это что-то неразделимое с нашим предприятием. Он как будто всегда здесь работал. А скольких научил своему мастерству? Опытом делился, не жадничая. Сколько людей приходило, уходило, а он – нет, он просто вставал к станку и работал. А еще очень добрый, отзывчивый. Ни разу не слышала, как он ругается, кричит. Поспорить – да, мог, ну а ругаться – нет, не помню", - отзывается о нем начальник производственно-технического отдела ТОО "Гидросталь" Анна Курганская.

В копилке его поощрений на профессиональном уровне – множественные благодарности и грамоты, а также медаль Президиума Верховного Совета СССР "За доблестный труд", медаль в честь 60-летия Победы ы Великой Отечественной войне и Нагрудный знак "Құрметті машина жасаушы".

По словам его коллег, не было такой детали, которую бы он не мог вытачать, причем касалось это даже современных машин, оборудования. Если не могли купить запчасть, шли к нему – знали, что справится.

Помню, как он переспросил и очень удивился вопросы, когда я пытался выяснить, с каким заданием он не смог справиться? Подумал и ответил, что не было еще такого задания.

Кстати, еще три года назад помимо работы у Петра Павловича было большое хозяйство – частный дом, огород, теплица с 200-ми кустами помидоров (!), которые он сам потом и в банки закатывал, и в подпол спускал!

Настойчиво пригласил к столу, напоил чаем, угостил помидорами в собственном соку, причем – собственного приготовления, не отпустив без подарка – всучил в руки двух литровую банку томатного сока, тоже, кстати, собственного приготовления.

На вопрос, в чем секрет его долголетия, Петр Павлович только рассмеялся и сказал, что ему просто некогда болеть. Да и, действительно – когда здесь болеть? Тут и присесть-то некогда – огород, теплица, где только любимых помидоров 200 кустов, грибы, рыбалка и охота, а зимой – печку надо топить, снег чистить – в общем, дел хватает!

Таким и запомнился – улыбчивым и светлым, жизнерадостным, активным и гостеприимным. Наверное, как раз в этом и есть секрет долголетия, причем как жизненного, так и профессионального.