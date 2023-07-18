Отчим изнасиловал девочку в Туркестанской области

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В Туркестанской области жителя Толебийского района обвиняют в изнасиловании его 15-летней падчерицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

"16 июля текущего года на пульт 102 Толебийского РОП обратилась местная жительница о том, что один из жителей района совершил противоправные действия в отношении её 15-летней родственницы. По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по статье 120 УК РК "Изнасилование". В качестве подозреваемого установлен житель Толебийского района и взят под стражу", - говорится в сообщении.

Отметим, в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.



В ходе досудебного расследования находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.