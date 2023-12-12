Отбирают землю: предприниматели из Караганды обратились к Токаеву

В Караганде акимат отбирает у предпринимателей землю, на которой они собирались возводить детсады, школы, спортзалы и парки. Бизнесмены обратились за защитой к президенту Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Борьба развернулась за участки в микрорайоне "Кунгей".

Предприниматели заявили, что действия властей похожи на рейдерский захват. Земельные участки люди покупали по рыночной стоимости у частных лиц.

"Сейчас госорганы пытаются изъять участки, прикрываясь госнуждами. При этом в нарушение конституционных прав и законодательства не предлагают адекватно возместить нанесённый ущерб. Акиматом Караганды вынесено постановление о принудительном изъятии участков. Несмотря на то, что собственниками на протяжении длительного времени производятся действия по освоению земель. При этом предприниматели не привлекает бюджетные средства, а используют свои личные", - сообщили авторы обращения.

Описали обратившиеся и схему, по которой, по их словам, идёт отъём собственности.

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"На наши земельные участки без нашего ведома пришли какие-то люди и закопали трубы на два миллиарда бюджетных тенге. Теперь они говорят, что раз они проложили коммуникации за государственный счёт, то мы должны отдать эти участки. Правоохранительные органы закрывают на это глаза и рекомендуют изъять наши земли, так как там потрачены бюджетные деньги", - пояснили предприниматели.

Люди обращаются к президенту, просят защитить их конституционные права на неприкосновенность частной собственности.

В Едином координационном центре Карагандинской области сообщили, что обращение зарегистрировано и "передано в соответствующий орган для принятия мер".