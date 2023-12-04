От выстрела сослуживца скончался военнослужащий на погранзаставе в Актюбинской области

Военнослужащий-контрактник застрелил сослуживца на пограничной заставе "Киялы" Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры РК.

Инцидент произошёл 2 декабря 2023 года на пограничной заставе "Киялы" Департамента пограничной службы КНБ РК Актюбинской области.

"Военнослужащий по контракту "Б", в результате словесной перепалки из закрепленного оружия произвел выстрел в сослуживца Ж. (тоже военнослужащий по контракту), от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи", - сообщили в Главной военной прокуратуре РК.