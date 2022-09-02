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От Швейцарии до России: экспорт казахстанского угля вырос вдвое в денежном выражении - статистика
В январе–июле текущего года в Казахстане добыли 66,4 миллиона тонн каменного угля, лигнита и угольного концентрата — на 5,8 процента больше, чем в аналогичном периоде 2021-го, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Наибольший объём добычи традиционно пришёлся на Павлодарскую область: 39 миллионов тонн, плюс пять процентов за год. Далее ожидаемо идёт Карагандинская область: 21,3 миллиона тонн.
По итогам января–июня 2022 года Казахстан практически полностью обеспечил спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на уголь. Почти 30 процентов ресурсов каменного угля было отправлено на экспорт: 16,4 миллиона тонн на сумму 457,4 миллиона долларов США. Рост в натуральном выражении составил 20,8 процента, в денежном — 2,1 раза.
Наибольшие объёмы каменного угля Казахстан поставил в страны СНГ: 10,9 миллиона тонн на сумму 156,2 миллиона долларов США. В частности, 62,2 процента всего объёма экспорта пришлось на Россию. В тройке ключевых импортёров также оказались Кыргызстан и Узбекистан.
В страны, не входящие в СНГ, Казахстан экспортировал 5,4 миллиона тонн угля на сумму 301,2 миллиона долларов США. Здесь ключевое направление — Швейцария: 3,7 миллиона тонн, плюс 73,1 процента.
МИИР РК сформировало план потребности в угле на 2022-2023 годы в разрезе областей и городов республиканского значения. Была разработана Дорожная карта, предусматривающая предварительную подготовку угля для бюджетных организаций и населения. Согласно плану, объём потребления составит порядка 9,6 миллиона тонн, из них для коммунально-бытового сектора — 2,6 миллиона тонн, для населения — 7 миллионов тонн. За семь месяцев текущего года для населения и бюджетных организаций уже было отгружено 4,5 миллиона тонн — на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, с учётом прошлогодних фактов вывоза за территорию страны социального угля, предназначенного для населения по специальным тарифам, был разработан приказ, запрещающий вывоз угля на автотранспорте. Ограничений по железнодорожному транспорту нет.
Ранее мы уже писали о возросшем экспорте угля за рубеж и о том, что МИИР призывает население запасаться топливом заранее.
Для справки: в целом за 2021 год предприятия страны получили 116,2 миллиона тонн угля — на 2,5 процента больше, чем годом ранее.
92,6 процента добычи в секторе пришлось непосредственно на каменный уголь: 61,5 миллиона тонн. В том числе добыча энергетического угля составила 9,3 миллиона тонн, коксующегося — 4,5 миллиона тонн. Добыча лигнита (бурого угля) составила 2,6 миллиона тонн, угольного концентрата — 2,3 миллиона тонн.
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