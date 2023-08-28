От каких болезней стали реже умирать в Казахстане

В Казахстане снизилась смертность от болезней системы кровообращения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения.

"С начала года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 8,5%, в том числе ишемическая болезнь сердца снизилась на 12%, острый инфаркт миокарда - на 5 %, стенокардия - на 10%, инсульты- на 13,5% , при этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество операций на открытом сердце возросло по стране на 7,1%", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с начала года выполнено 6 148 операций на открытом сердце, количество интервенционных вмешательств на сердце увеличилась на 14%, составив более 55 000 вмешательств, что на 6 500 больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, где проводятся трансплантации сердца и легких. За последние 10 лет на базе ННКЦ проведено 86 операций по пересадке донорского сердца.

На базе Национального научного кардиохирургического центра были внедрены уникальные высокотехнологичные кардиохирургические операции для лечения пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

К таким операциям относится имплантация устройства длительной механической поддержки кровообращения – искусственного левого желудочка сердца. За 10 лет в Центре кардиохирургии имплантировано 460 подобных устройств, только в этом году 18 пациентов получили шансы на жизнь благодаря встроенным аппаратам.