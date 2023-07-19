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Instagram Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59
268
Фото: Instagram

От должности прокурора области Улытау освобожден Жаркынбек Бакашбаев

Приказом генерального прокурора прокурор области Улытау Бакашбаев Жаркынбек Кендирбекович освобожден от должности в связи с переходом на другую должность в Генеральную прокуратуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

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Сегодня, 10:59
268
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