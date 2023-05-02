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От 34 до 345 тысяч тенге получают казахстанцы за добровольную сдачу оружия
За добровольно выданное оружие казахстанцы получают от 10 до 100 МРП, то есть от 34 500 тенге до 345 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов.
Он отметил, что акция проводится с 10 апреля, на эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 88 миллионов тенге.
"На сегодня гражданами в органы полиции добровольно сдано 951 единиц оружия, свыше 13 тысяч патронов к нарезному оружию, на общую сумму 64 миллионов тенге. По предварительным данным в г.Алматы, области Абай, СКО и Костанайской области в связи с освоением выделенных денежных средств, акция приостановлена", - сообщил он.
Казахстанец, который изъявил желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, может обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции. Подать заявление можно непосредственно в дежурные части органов полиции. При обращении граждан по телефону, на место нахождения данных предметов будет направлен сотрудник полиции, который произведет все необходимые мероприятия.
Идрисов настоятельно не рекомендует разбирать, ломать и транспортировать найденные предметы вооружения.
"Необходимо отметить, что граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной (статья 287 УК) и административной ответственности (статья 482 КоАП РК), если в их действиях не содержится состава иного правонарушения", - добавил он.
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