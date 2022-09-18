От 18 до 77: первый Абай-марафон прошёл в Семее

Фото: Альбина Халел

В третье воскресенье сентября Семей отмечает День города. В числе праздничных мероприятий прошёл марафон, который посвящён дню рождения великого Абая Кунанбаева, передаёт BaigeNews.kz.

250 человек из разных городов Казахстана пробежали по историческому центру культурной столицы страны. Праздничный забег на два часа остановил автомобильное движение и подарил семейчанам мотивирующее и эмоциональное зрелище.

Участники первого в истории Семея Абай-марафона в возрасте от 18 до 77 лет бежали за победой и новыми эмоциями. Бежали 3, 5 и 10 километров. Каждый выбирал себе дистанцию с учётом возможностей и спортивных привычек. В Семей приехали бегуны из Астаны, Алматы, Павлодара, Петропавловска, Караганды, Актау, Атырау, из районов области Абай. Марафон проведён по инициативе областного акимата.

Забег стартовал на площади Абая в аосемь утра. Природа подарила всем солнечное и свежее утро, а 10 градусов тепла и одновременно прохлады ощутимо бодрили участников. 250 человек разделились на три группы, в зависимости от расстояния маршрута.

За несколько минут до забега корреспондент BaigeNews.kz. побывал в эпицентре марафона и поговорил с бегунами. Как выяснилось, некоторые участвовали семьями.

"Я работаю учителем английского языка. Несколько раз в неделю обязательно выхожу на пробежку в своём районе. Это моя радость и полезная привычка. Иногда бегаю с подругами. Муж хорошо меня поддерживает, сегодня принимает участие со мной. Наш девятилетний сын тоже занимается спортом, поэтому с уверенностью можно сказать, что у нас спортивная семья. Сегодня я на марафоне, потому что хочу быть частью такого грандиозного мероприятия, первого в нашем городе, отдать дань памяти великому Абаю Кунанбаеву, познакомиться с интересными людьми и провести день города в такой спортивной атмосфере", — делится своими впечатлениями Юлия Усачёва.

А предприниматель Базаргазы Сулейменов начал заниматься бегом три месяца назад, в начале лета. И уже есть первые достижения — отступили шейный хандроз, слабость и сонливость.

"Мой друг предложил мне выходить с ним на пробежку по вечерам. Сначала я отказывался, и вот в июне решил попробовать. Уже через две недели ежедневных тренировок я почувствовал результат! Постоянно в тонусе. Я не курю, не употребляю алкоголь, стал активнее физически, и теперь понимаю, что спорт, и в частности бег, продлевают жизнь", — говорит 58-летний Базаргазы Сулейменов.

Собеседник советует всем пить воду вместо соков и чая, ведь в Семее она особенно вкусная.

Первыми стартовали бегуны на дистанцию 10 км. Их путь к победе лежал по улице Абая, подвесному мосту и левобережным дорогам. Через 10 минут на старт вышли участники забега на 5 км. Выждав временной интервал, к марафону присоединились бегуны на дистанции 3 км. Символично, что маршрут марафона, посвящённого дню города, проходил через Ямышевские ворота: в XVIII веке это первые и главные ворота Семипалатинска, а сегодня — памятник архитектуры и единственная уцелевшая часть Семипалатной крепости.

"Такие масштабные марафоны проходят во всех больших городах Казахстана. Недавно я с командой организовал первый Павлодарский марафон. Но Абай-марафон отличается от остальных тем, что здесь, в Семее, невероятная старинная архитектура, а сам город пережил много разных эпох. Здесь есть один из 18-ти подвесных мостов в мире, и я знаю, что многие марафонцы хотели пробежать по известному семейскому сооружению. Поэтому я составил маршрут с учётом пожеланий участников", — рассказал организатор марафона Денис Гордиенко, который последние четыре года занимается составлением трасс и проведением массовых спортивных мероприятий.

Пока бегуны своим примером приобщали всех зрителей к здоровому образу жизни, на площади Абая их ждали родные и друзья, причём время ожидания проходило очень задорно: собравшиеся играли в асыки и перетягивали канат.

Через 23 минуты и 23 секунды после старта к финишу прибежал первый победитель на дистанции три километра. Им стал Саяхат Мухтаров — учитель физкультуры городской школы №15. Его легкоатлетические прошлое и настоящее уже помогли ему выиграть павлодарский марафон. Сегодня — победа в родном городе.

"Мне было сложно бежать, так как травма ноги мешала, а на трассе были подъёмы и спуски. Но я справился, благодарю всех организаторов за марафон и за эту возможность", — сказал победитель.

Вторым на дистанции в три километра пришёл Дарын Мейрамбеков с результатом 23 минуты 27 секунд, а заключил тройку Андрей Костогукайлов. Его время — 23 минуты 54 секунды.

Тройка лидеров на дистанции пять километров выглядит так: на первом месте Мейир Марсебай (27,16), второе место занял Иван Варавин (27,29), а третье — Есиль Айтказинов (27,33).

Золото на самой длинной дистанции выиграл житель города Зайсан, предприниматель и спортсмен Манат Амет. Он пробежал 10 километров за 38 минут 37 секунд. Серебро у Биржана Сагатбекова (40,26), а бронзу завоевал Акылбек Сабитов (40,51).

Абсолютными победителями стали мужчины, но организаторы отметили и прекрасных участниц, для которых устроили отдельное награждение. Первое место на дистанции три километра среди женщин заняла Светлана Дымовских, на дистанции пять километров победительницей стала Анастасия Рубахина, а самой быстрой бегуньей, преодолевшей 10 километров, стала Карина Адильханова.

Всем победителям вручили медали, грамоты и призы в виде спортивного инвентаря.

По словам акима области Абай, который с шести лет занимается футболом и ведёт активный образ жизни, Абай-марафон станет традиционным и будет ежегодно проходить в день рождения Семея — в третье воскресенье сентября.

Альбина Халел

Фото автора