Осуждённый "заминировал" колонию в области Абай

Ещё два года тюрьмы получил осуждённый за убийство в области Абай за лжетерроризм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейским сообщили о том, что в колонии для осуждённых находится бомба. По тревоге был поднят личный состав полиции Семея и ДУИС. На место также прибыли службы ЧС, сапёры, военнослужащие, работники ДКНБ. Вместе они произвели осмотр учреждения, но взрывных устройств так и не нашли.

Лжетеррориста установили по горячим следам. Им оказался осуждённый, который уже отбывает наказание в данной колонии за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство человека.

В суде подозреваемый признал вину и объяснил свои действия тем, что в тот день не был согласен с условиями режима содержания.

Согласно судебному вердикту, подозреваемый был признан виновным по статье 273 Уголовного кодекса РК приговорён к двум годам лишения свободы в совокупности с оставшимся сроком. Общий срок составил семь лет.