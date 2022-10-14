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Осуждённый сбежал из следственного изолятора в Алматы Вчера, 18:45
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Осуждённый сбежал из следственного изолятора в Алматы

Осуждённый совершил побег из следственного изолятора в Алматы. Сотрудники ДУИС и департамента полиции разыскивают мужчину, передаёт BaigeNews.kz.

"Департаментом полиции проводится досудебное расследование по статье 426 УК РК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". В соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению", - сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК.

Начата служебная проверка.

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#Алматы
Вчера, 18:45
393
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