Осуждённому за взятку выдали государственное жильё в Костанае
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23 факта незаконного предоставления жилья выявили прокуроры в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным надзорного органа, в Кокшетау жильё было представлено бывшему работнику бюджетной организации, который за два года до этого был осуждён за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в колонии.
Также прокуроры установили два факта незаконной приватизации жилья.
"В одном из райцентров гражданин за полгода до приватизации продал имевшуюся у него другую квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству", - сообщили в прокуратуре.
Сообщается также, что были выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 миллионов тенге, предоставления жилья малоимущим без проверки доходов.
"В настоящее время приняты меры, направленные на возврат незаконно выданных квартир, которые будут перераспределены среди лиц, действительно нуждающихся в жилье", - сообщили в прокуратуре.
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