Осуждённому за взятку выдали государственное жильё в Костанае

23 факта незаконного предоставления жилья выявили прокуроры в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным надзорного органа, в Кокшетау жильё было представлено бывшему работнику бюджетной организации, который за два года до этого был осуждён за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в колонии.

Также прокуроры установили два факта незаконной приватизации жилья.

"В одном из райцентров гражданин за полгода до приватизации продал имевшуюся у него другую квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству", - сообщили в прокуратуре.

Сообщается также, что были выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 миллионов тенге, предоставления жилья малоимущим без проверки доходов.