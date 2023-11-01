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Осуждённая казахстанка стала призёром конкурса среди художников в Москве

1 Ноября, 18:14
АВТОР
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пресс-служба ДУИС СКО 1 Ноября, 18:14
1 Ноября, 18:14
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Фото: пресс-служба ДУИС СКО

Осуждённая Самал Жакеева, отбывающая наказание в учреждении №50 департамента УИС по СКО, заняла призовое место в художественном конкурсе в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина не имеет специального образования. Говорит, открыла в себе талант художника уже в колонии.

Заметив способности осуждённой, сотрудники учреждения предложили ей принять участие в конкурсе православной живописи, проводимом в Москве в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы: "Не числом, а смирением".

За первую в своей жизни картину маслом "Христос и мир" Самал заняла второе место среди участников из трёх стран. 

"Я художник-самоучка. Рисовать начала после того, как попала в учреждение. Честно говоря, не ожидала, что моя картина займёт второе место среди стольких талантливых участников. Это был мой первый рисунок масляными красками. Я вложила в него всю свою душу. Благодаря поддержке администрации учреждения и девочкам из отряда я смогла раскрыть свой талант в полной мере", - сказала Самал.

Диплом за занятое призовое место женщине вручил руководитель епархиального отдела по тюремному служению иеромонах Серафим, он также подготовил ценные подарки.

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