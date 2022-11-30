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90Фото: BaigeNews.kz
Осуждён участник январских событий, из-за которого "КамАЗ" переехал военного
В Кызылорде вынесен приговор участнику январских событий, который направил автомашину марки "КамАЗ" на военнослужащих, в результате чего скончался один человек, передаёт BaigeNews.kz.
Он обвинялся в участии в массовых беспорядках (статья 272 часть 2 УК РК), посягательстве на жизнь военнослужащего (статья 380-1, чсть 2 пункт 1),6 УК РК), а также в акте терроризма (статья 255 часть 4 УК РК).
Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области, 5 января 2022 года подсудимый К. участвовал в массовых беспорядках перед торговым центром в Кызылорде.
"Применив насилие в отношении военнослужащего Т., он захватил военный автотранспорт марки "КамАЗ". Сев за руль грузового авто, К. развернул его на линию отступающих военнослужащих, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него. В результате грузовой автотранспорт переехал военнослужащего М., который от полученных травм скончался на месте", — рассказали в суде.
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, заключением судебно-медицинской экспертизы.
Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего просил суд назначить пожизненное лишение свободы. Адвокаты подсудимого просили его оправдать.
Судом окончательно назначено К. 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. По эпизоду акта терроризма подсудимый был оправдан.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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