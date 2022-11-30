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  • Осуждён участник январских событий, из-за которого "КамАЗ" переехал военного
BaigeNews.kz Сегодня, 07:45
90
Сегодня, 07:45
90
Фото: BaigeNews.kz

Осуждён участник январских событий, из-за которого "КамАЗ" переехал военного

В Кызылорде вынесен приговор участнику январских событий, который направил автомашину марки "КамАЗ" на военнослужащих, в результате чего скончался один человек, передаёт BaigeNews.kz.
 
Он обвинялся в участии в массовых беспорядках (статья 272 часть 2 УК РК), посягательстве на жизнь военнослужащего (статья 380-1, чсть 2 пункт 1),6 УК РК), а также в акте терроризма (статья 255 часть 4 УК РК).
 
Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области, 5 января 2022 года подсудимый К. участвовал в массовых беспорядках перед торговым центром в Кызылорде.
 
"Применив насилие в отношении военнослужащего Т., он захватил военный автотранспорт марки "КамАЗ". Сев за руль грузового авто, К. развернул его на линию отступающих военнослужащих, прижав педаль газа к полу кирпичом, выпрыгнул из него. В результате грузовой автотранспорт переехал военнослужащего М., который от полученных травм скончался на месте", — рассказали в суде. 
 
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, заключением судебно-медицинской экспертизы.
 
Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего просил суд назначить пожизненное лишение свободы. Адвокаты подсудимого просили его оправдать.
 
Судом окончательно назначено К. 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. По эпизоду акта терроризма подсудимый был оправдан.
 
Приговор суда в законную силу не вступил. 
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#январские события #суд #приговор #военнослужащий #Кызылорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:45
90
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