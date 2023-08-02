Осужденный совершил побег из колонии в Карагандинской области
Сегодня, 13:51
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Сегодня, 13:51Сегодня, 13:51
121
121Фото: polisia.kz
31 июля осужденный, выполнявший работу на прилегающей к административной территории учреждения №31 (средней безопасности), совершил побег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Согласно статьям 119 и 136 УИК РК осужденный был привлечен к ремонтным работам на объекте за охраняемой территорией учреждения.
В течение нескольких часов сбежавший был задержан оперативниками.
По данному факту ДР Карагандинской области проводится досудебное расследование по статье 426 УК РК.
Подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.
Кроме того, ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау начато служебное расследование.
29-летний мужчина был осужден за кражу и угон с общим сроком лишения свободы на четыре года.
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