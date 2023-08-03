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Осужденный сообщил о схроне с оружием в ВКО

Сегодня, 09:45
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polisia.kz Сегодня, 09:45
126
Сегодня, 09:45
126
Фото: polisia.kz

Схрон с оружием и боеприпасами нашли по наводке осужденного в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

"Осужденный, отбывающий наказание в колонии средней безопасности во время личной беседы, рассказал сотрудникам учреждения №17, что ранее отбывающий с ним наказание осужденный спрятал оружие на окраине города еще прошлым летом", – рассказали в полиции.

Информация подтвердилась. Тайник был расположен в районе Бабкина Мельница, в погребе заброшенного дома.

Изъято гладкоствольное ружье и более 10 патронов различного калибра. Схрон ликвидирован.

"На данный момент полицейскими назначена судебно-баллистическая экспертиза. По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств", – рассказал и.о. начальника учреждения №17 Ернар Ибраев.

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