Осужденный сообщил о схроне с оружием в ВКО

Схрон с оружием и боеприпасами нашли по наводке осужденного в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

"Осужденный, отбывающий наказание в колонии средней безопасности во время личной беседы, рассказал сотрудникам учреждения №17, что ранее отбывающий с ним наказание осужденный спрятал оружие на окраине города еще прошлым летом", – рассказали в полиции.

Информация подтвердилась. Тайник был расположен в районе Бабкина Мельница, в погребе заброшенного дома.

Изъято гладкоствольное ружье и более 10 патронов различного калибра. Схрон ликвидирован.