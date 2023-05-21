Осужденный из "Черного беркута" женился

Фото: Polisia.kz

Осужденный, отбывающий наказание в колонии особого режима, нашел свою вторую половину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Их знакомство произошло через газетные объявления. Началась переписка.

"Мы общались некоторое время, потом я принял решение жениться, так как не хотел ее потерять", – говорит осужденный Д.

Регистрация брака прошла в стенах учреждения № 39.

Мужчина отбывает наказание за разбой. Но как считают психологи учреждения, такие положительные изменения пойдут осужденному на пользу – обретение семьи считается серьезным шагом к исправлению.