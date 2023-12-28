Осужденный альпинист в костюме Деда Мороза влезает в окна и поздравляет павлодарцев

Павлодарские полицейские поддержали инициативу молодого осуждённого парня и разрешили ему влезать в окна, чтобы поздравить детишек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, у парня есть образование альпиниста, он профессионально этим занимается: летом моет окна, ну а в канун Нового года работает Дедом Морозом.

Также стражи порядка сообщили, что осуждённый отбывает наказание за преступление, не связанное с профессиональной деятельностью. Именно поэтому они и поддержали его инициативу.

"Я рад, что мне дали шанс отбывать наказание на свободе. Сейчас вот работаю Дедом Морозом, видеть детские эмоции – дорогого стоит. Ведь настоящий Дед Мороз приходит через окно", – говорит парень.

В полиции также отметили, что у молодого человека много заказов, потому стражи порядка проверяли его сразу на объектах.