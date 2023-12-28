Осужденный альпинист в костюме Деда Мороза влезает в окна и поздравляет павлодарцев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Павлодарские полицейские поддержали инициативу молодого осуждённого парня и разрешили ему влезать в окна, чтобы поздравить детишек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как рассказали полицейские, у парня есть образование альпиниста, он профессионально этим занимается: летом моет окна, ну а в канун Нового года работает Дедом Морозом.
Также стражи порядка сообщили, что осуждённый отбывает наказание за преступление, не связанное с профессиональной деятельностью. Именно поэтому они и поддержали его инициативу.
"Я рад, что мне дали шанс отбывать наказание на свободе. Сейчас вот работаю Дедом Морозом, видеть детские эмоции – дорогого стоит. Ведь настоящий Дед Мороз приходит через окно", – говорит парень.
В полиции также отметили, что у молодого человека много заказов, потому стражи порядка проверяли его сразу на объектах.
"Осужденный характеризуется положительно, живет с родителями. Как говорит он сам, работа нравится, это позволяет ему финансово содержать себя. Помимо альпинизма, у него есть основное место работы", – рассказал начальник службы пробации Павлодара Серик Булекпаев.
Самое читаемое
- Коттеджный городок вместо соцпроектов незаконно возвели в Актюбинской области
- Новые подходы к развитию инноваций начнут применять в Казахстане
- Моргенштерн заговорил на казахском
- Его предупреждали не раз: 18-летнего жителя ВКО задержали сотрудники КНБ
- Свыше 300 девушек снимались в секс-видео для ОПГ в Алматы