  • 28 Декабря, 12:57
  • BAIGENEWS

Осужденный альпинист в костюме Деда Мороза влезает в окна и поздравляет павлодарцев

Сегодня, 12:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
170
Фото: Polisia.kz

Павлодарские полицейские поддержали инициативу молодого осуждённого парня и разрешили ему влезать в окна, чтобы поздравить детишек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, у парня есть образование альпиниста, он профессионально этим занимается: летом моет окна, ну а в канун Нового года работает Дедом Морозом.

Также стражи порядка сообщили, что осуждённый отбывает наказание за преступление, не связанное с профессиональной деятельностью. Именно поэтому они и поддержали его инициативу.

"Я рад, что мне дали шанс отбывать наказание на свободе. Сейчас вот работаю Дедом Морозом, видеть детские эмоции – дорогого стоит. Ведь настоящий Дед Мороз приходит через окно", – говорит парень.

В полиции также отметили, что у молодого человека много заказов, потому стражи порядка проверяли его сразу на объектах.

"Осужденный характеризуется положительно, живет с родителями. Как говорит он сам, работа нравится, это позволяет ему финансово содержать себя. Помимо альпинизма, у него есть основное место работы", – рассказал начальник службы пробации Павлодара Серик Булекпаев.

Самое читаемое

Наверх