Осужден казахстанец, который прокатил полицейского на капоте авто

Осужден житель области Абай, который прокатил полицейского на капоте автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 27 ноября 2023 года на проспекте Абылайхана в селе Урджар в период, когда в области Абай проводилось ОПМ "Правопорядок". Стражи порядка остановили машину Mitsubishi Libero, за рулём которой находился житель села Таскескен. Полицейский попросил предоставить документы, однако водитель из-за отсутствия права управления автомобилем решил скрыться и совершил наезд на полицейского.

Страж порядка получил телесные повреждения, проехав на машине более 150 метров. Напарник же бежал следом, понимая, что в машине находятся ещё двое пассажиров и применение табельного оружия может поставить их жизнь под угрозу. Остановить машину представилось только подоспевшему на помощь другому экипажу, который перекрыл движение для проезда.

Урджарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина свою вину признал полностью. Он осужден за применение насилия в отношении представителя власти, ему назначено наказание в виде ограничения свободы и четырёх месяцев исправительных работ.