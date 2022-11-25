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Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о покушении на убийство журналиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Напомним, в ночь на 4 января 2022 года возле дома редактора газеты "Сарыагаш инфо" Амангельды Батырбекова неизвестные устроили стрельбу из ружья. Пуля попала не в редактора, а в его сына.
По данным следствия, заказал убийство Батырбекова - экс-глава отдела образования Сарыагашского района Бауыржан Майрихов. Мотивом преступления стал негативный материал. Чиновник заплатил киллерам пять миллионов тенге.
Суд назначил заказчику покушения на убийство и посреднику по 11 лет лишения свободы, исполнителям - по 12 и 13 лет. Отбывать сроки осуждённые будут в колонии максимальной безопасности.
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