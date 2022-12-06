"Оставшиеся четыре дома подключат к теплу уже сегодня" — Роман Скляр о ситуации в Экибастузе

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В Экибастузе продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в пострадавшие дома микрорайонов 6, 5а и 5б, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Как сообщает руководитель штаба по ликвидации аварии — первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, по состоянию на 08:00 6 декабря остались четыре дома, по которым ведётся подключение подъездов к теплу. Завершить работы в них планируют сегодня в течение дня.

Предприятия, закреплённые за пострадавшими объектами, круглосуточно ведут работы по восстановлению инженерных коммуникаций. Кроме того, рабочие ликвидируют последствия нового внутриквартального прорыва на теплосетях.

"6 декабря в 04:30 произошёл порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне №6 (ЦТП 63, отводящий теплопровод, диаметр 159). Для устранения повреждения направлены ремонтные бригады. В этой связи кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам по улице Бауржана Момышулы 42, 54, 46, 44, 48, 50, 52 и улице Машхур Жусупа 59, 61, 65, 57А, 63, 63А, 63Б, 67А. Ориентировочное время устранения повреждения — 14:00", — сообщили в правительстве.

Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.