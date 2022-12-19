Остановку в виде пожарного автомобиля установили в Акмолинской области

В г.Щучинск Бурабайского района состоялось открытие остановки в виде пожарного автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

Стоит отметить, что в Акмолинской области это единственная остановка в виде пожарной машины. Данная остановка будет полезная в качестве информационной помощи по разъяснению жителям и гостям основных норм и требований пожарной безопасности. Таким образом пожарные хотят привлечь внимание жителей г.Щучинск к вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

Также на остановке размещена наглядная информация о том, как можно освоить профессию спасателей и пожарных. Есть подробная инструкция по поступлению в Академию гражданской защиты имени М.Габдуллина – единственный вуз в Казахстане, где готовят квалифицированных офицеров с высшим образованием.