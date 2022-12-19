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Остановку в виде пожарного автомобиля установили в Акмолинской области 19 Декабря, 17:54
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19 Декабря, 17:54
455

Остановку в виде пожарного автомобиля установили в Акмолинской области

В г.Щучинск Бурабайского района состоялось открытие остановки в виде пожарного автомобиля, передаёт BaigeNews.kz.

Стоит отметить, что в Акмолинской области это единственная остановка в виде пожарной машины. Данная остановка будет полезная в качестве информационной помощи по разъяснению жителям и гостям основных норм и требований пожарной безопасности. Таким образом пожарные хотят привлечь внимание жителей г.Щучинск к вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

Также на остановке размещена наглядная информация о том, как можно освоить профессию спасателей и пожарных. Есть подробная инструкция по поступлению в Академию гражданской защиты имени М.Габдуллина – единственный вуз в Казахстане, где готовят квалифицированных офицеров с высшим образованием.

"Это один из важных методов проведения профилактических работ, которые доступны для любого жителя. Находясь в этой остановке люди будут ознакамливаться профилактикой пожарной безопасности", – отметил начальник Департамента Нурлан Атыгаев.

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#остановка #Щучинск
BaigeNews.kz
19 Декабря, 17:54
455
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