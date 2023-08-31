Остановки, дороги и интернет: в акимате Астаны ответили на жалобы горожан

Соцсети столичных пабликов как всегда пестрят обращениями и жалобами горожан. Самые популярные претензии к акимату: разбитые дороги, слабый интернет, плохая связь и закрытые остановки. С этими и не только вопросами корреспондент BaigeNews.kz напрямую обратился в городской акимат.

Остановки на замке

Тёплые остановки на улицах Астаны начали устанавливать в 2015 году. Тогда идею горожане приняли, ведь так называемые павильоны должны были спасать людей от астанинского мороза зимой и палящего солнца летом. Однако на сегодня горожанам приходится толпиться под крышами обычных остановок, так как в городе до сих пор, многие павильоны остаются закрытыми.

"По городу их очень мало или они стоят не целесообразно. Бывает, если и стоят, то внутри беспорядок и грязь. Зимой в теплых остановках бывает холоднее, чем на улице. Я работаю в стороне карагандинской трассы в районе торгового центра "Метро", так вот там теплых остановок вообще нет. В морозы приходится стоять на улице, а в дождь, спрятаться негде", - поделилась астанчанка.

Как сообщили в акимате столицы, всего в Астане имеется 1 398 остановочных пунктов, из которых 1 107 обустроены павильонами ожидания.

"Из них 207 единиц – павильоны закрытого типа (теплые). Управлением с 2015-2023 годы установлено 168 единиц и 38 единиц установлено инвесторами за счет собственных средств", - проинформировали в акимате города.

Также по вопросу теплых остановок в соцсетях обратилась с жалобой жительница жилого массива Коктал-2. По словам женщины, теплую остановку возле школы №68 установили еще в сентябре 2022 года, но она так и не открылась. При этом, несмотря на наличие остановки, сюда приезжают только два маршрута.

"На сегодняшний день новые теплые остановочные павильоны закрыты. Проводятся работы по подключению их к электроснабжению, в том числе и остановочного пункта "Средняя школа №68". На сегодняшний день для ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания ведется процедура по передаче остановочных пунктов акиматам районов города Астаны", - ответили в ведомстве.

Кроме того, в акимате добавили, что обслуживанием и определением мест установки остановочных павильонов занимаются акиматы районов. При их установке во внимание принимается наличие социально значимых объектов – школ, больниц, и детских садов. Также учитывается пассажиропоток в районе.

Дороги внутри жилых массивов

Еще одна проблема Астаны – отсутствие асфальтированных дорог рядом с новыми жилыми комплексами и даже внутри целых микрорайонов. В некоторых районах асфальт есть, но он либо некачественный, либо поврежден из-за ремонтных работ на инженерных сетях.

В этом году ремонт дорог в городе планировали провести на 69 улицах, из них на 47 уже завершили. На 16 улицах еще ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В акимате столицы заверили, что полностью дорожное полотно на этих улицах обновят до конца года. В ведомстве сообщили, что в 2023 году планируется реализовать семь проектов в шести жилых массивах города. В частности в жилых массивах "Юго-Восток" "Интернациональный", "Железнодорожный", "Комсомольский", "Тельман" и "Коктал".

"В связи с удорожанием цен на дорожно-строительные материалы, в текущем году планируется произвести поэтапную корректировку сметной документации по проекту. Для проведения корректировки принято решение разделить ПСД на 5 пусковых комплексов. В 1-пусковой комплекс включены улицы Екибастуз, Креативная 33, Горького, Кокжазык. Ориентировочный выход с положительным заключением ГЭ в октябре текущего года. Также, в текущем году планируется завершить строительство улицы Екибастуз и продолжить строительство вышеуказанных улиц", - сообщили в акимате.

Также в социальных сетях была жалоба касательно дороги внутри дворов по улице Кошкарбаева между жилыми комплексами "Абылайхан" и "Туркестан". В акимате проинформировали, что асфальтирование внутриквартального проезда планируют завершить в срок до конца сентября этого года. Проблема с дорогой и рядом с ЖК "Камал", где и вовсе образовалась огромная яма в асфальте.

"Надоела эта яма. Приезжаешь, и как будто на минном поле оказываешься. Хотя район нестарый, но дороги ужасные. Уже столько времени не могут ничего предпринять. Сегодня кто-то кирпичи туда накидал, теперь боимся резину проткнуть. В КСК отвечают, что к ним не относится, а акимат собирается ли реагировать на жалобы людей. Мы уже несколько раз обращались в 109. Рядом еще школа, по утрам пробка, люди выехать не могут", - пожаловался житель города.

По информации акимата района "Есиль", в 2024 году планируется проведение ямочного ремонта за ЖК "Камал-1".

"Заявки по программе "Бюджет народного участия" принимаются на сайтах акиматов районов каждый год с января месяца. Каждый житель вправе подать заявку, и проголосовать должны жители дома. Имеются внутриквартальные дороги, требующие ремонта, и по мере финансирования обновляется дорожное полотно. Ежегодно дополнительно проводятся работы по ямочному ремонту", - добавили в ведомстве.

"Бермудский (столичный) треугольник"

Всем известно, что в новом районе "Нура" имеются большие проблемы со связью и интернетом. Однако с начала строительства здесь новых домов прошло уже больше пяти лет. Если с интернетом здесь вопрос частично пытаются решить, то со связью дела обстоят гораздо хуже. Её здесь просто нет. Заезжая внутрь дворов абонент теряется словно в "Бермудском треугольнике".

"Дома мы поставили модем, и интернет в принципе работает бесперебойно. Однако связи практически нет. Мы живем тут около года, и приходится подходить к окну или просто ждать пока дойдет звонок. Поэтому в основном пользуемся только мессенджерами", - отметила местная жительница.

В акимате города также дали комментарий по этому вопросу. Как выяснилось, сотрудники ведомства проводят беседы с жителями и где-то уже устанавливают необходимое оборудование.