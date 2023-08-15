Останки погибших на войне казахстанских солдат отправят на родину из Москвы

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских воинов отправят на родину из Москвы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство РК в РФ.

Передача останков состоялась в посольстве Казахстана в Москве.

"Останки были найдены в Тверской области поисковыми отрядами "Память поколений" и "Фронтовые дороги". Благодаря сохранившимся бланкам в солдатских медальонах удалось установить личности бойцов. Это уроженец Алматинской области Филипп Парасенко 1903 года рождения и уроженец Северо-Казахстанской области Иван Сурнин 1913 года рождения. Оба погибли в 1942 году в ходе кровопролитной Ржевской битвы", — сообщает пресс-служба посольства.

Председатель правления "Atamnyn Amanaty" Мурат Молдагалиев напомнил, что за пять лет работы объединения удалось установить судьбу более 2,5 тысячи погибших в годы войны казахстанцев, которые числились пропавшими без вести. Он сообщил, что родственники Ивана Сурнина были найдены, Филиппа Парасенко – пока нет. В ближайшее время останки солдат доставят в Казахстан, где захоронят со всеми почестями.

Председатель Тверского регионального поисково-исследовательского объединения "Память поколений" Наталья Назарова призналась, что ей как уроженке Казахстана особенно важно было обнаружить останки земляка и проводить его в последний путь на Родину.

Заместитель командира поискового отряда "Фронтовые дороги" Олег Дагуров заметил, что нет для поисковика большего счастья, чем обнаружить именной медальон.

"Человек попал под миномётный обстрел, ни одной целой кости, при этом медальон уцелел – это самое настоящее чудо", — сказал Дагуров.

В ходе мероприятия по погибшим бойцам, согласно христианским традициям, была отслужена панихида.

Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается.

Фото: посольство РК в РФ