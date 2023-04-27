Лента новостей

polisia.kz Вчера, 19:52
378
Вчера, 19:52
378
Фото: polisia.kz

Останки человека нашли в Кызылорде

В поселке городского типа Белколь нашли кости человека. Ситуацию прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе осмотра места происшествия в степной местности в поселке Белколь города Кызылорды обнаружены кости, похожие на человеческие. Они изъяты в качестве вещественных доказательств. По факту зарегистрировано уголовное дело по категории 001 (найденный труп), проводится досудебное расследование", - сообщили в Telegram-канале Polisia.kz.

Назначены экспертизы. 

По предварительной версии, на месте, где обнаружены кости, могли быть старые захоронения.

Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 19:52
378
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх