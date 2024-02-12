"Останется на моей совести": глава ДЧС высказался о дальнейших поисках на "Майкаинзолото"

В случае появления новых провалов на руднике, где ведутся поиски спасателей, не исключено, что может быть принято решение о полном завершении работ. По словам главы ДЧС Павлодарской области, рисковать жизнями не имеют право. Жасулан Джумашев отмечает, советовались с коллегами из других стран, и все в один голос говорят, что работать на месте обвала нельзя. Однако казахстанские спасатели перешли за грань возможного. Мнение главы павлодарских спасателей и возможные сценарии дальнейшего развития узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Жуткая трагедия со спасателями на руднике "Майкаинзолото" произошла в начале года. Люди в миг ушли под землю вместе с автобусом, провалившись на глубину 150 метров. Масштабы провала сложно обрисовать, понять это можно лишь увидев своими глазами.

Местонахождение автобуса установить удалось, оставалось решить вопрос, как же доставить вниз экскаваторы и начать копать. На месте и без тяжелой техники постоянно осыпается грунт, есть угроза даже обвала глыб весом несколько тонн. Именно поэтому на руднике провели горно-геологические работы, проще говоря, подготавливали территорию.

Первую подготовку провели за 10 дней, удалось спустить небольшой экскаватор и начать откапывать. Каждая находка, детали провалившегося автобуса или личные вещи спасателей, давали надежду, что поиски в ближайшее время завершат. Однако угроза нарастала.

"Параллельно работала специальная комиссия по расследованию группового несчастного случая и они назначили 4 экспертизы. Вот эти 4 экспертизы показали, что работать там нельзя. Но кроме этого аппарат министерства нашего, мы, связывались с коллегами из России, Беларуси, из других стран, но все они в один голос, увидев технические данные, которые мы давали, всегда говорили: "Нельзя, работать нельзя, это очень опасно". Все, к кому мы обращались, даже через Ассоциацию профессиональных спасателей, они тоже самое по всему миру, с кем общаются, с кем взаимодействуют, узнавали, им сразу сказали, что нельзя", - рассказал начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев.

По словам главного спасателя, все борта обвала в трещинах. Под землёй очень много пустот и место поисков Жасулан Джумашев сравнивает с домиком из домино. Говорит, если неосторожно достать хоть одну деталь, то вся конструкция сложится. Само собой в таком случае без новых жертв не обойдётся.

"Из личного опыта я не хочу делиться, этот опыт очень страшный. Если чисто не с профессиональной, а эмоциональной точки зрения подойти. Но вера всегда должна быть. Я очень сочувствую родственникам спасателей, которых ищем, но я несу ответственность не только в соответствии со своей должностью за своих спасателей, но и моральную перед их семьями. Если что-то с ними случится, как я потом их жёнам, детям, матерям в глаза посмотрю. Они же тоже мне скажут: "Что же ты, будучи начальником, пошёл на такую вещь, что не сохранил их жизни и не сохранил их здоровье", - говорит глава ДЧС региона.

Территорию просканировали на 100 метров специальным аппаратом, который может даже моделировать возможные ситуации. Техника показала количество трещин в грунте, которые располагаются вертикально и горизонтально. Эта проверка стала поводом для того, чтобы приостановить поиски и вновь перейти к подготовительной работе.

"Сейчас очень большая угроза возникла, потому что там провалы за провалами. Они расширят борта, подготовят площадку внизу. Если не смогут, начнутся провалы, то они не будут проводить эти работы. Дополнительная гибель никому не нужна. Они сейчас работают по проекту. Это будет составлять 10 дней, может 20 дней. Если мы 185 тысяч тонн горной массы вывезли, а это представляете, еще 185 тысяч. Также весной работать нельзя. Дело в том, что когда были тёплые дни в период нашей работы, становился более высокий уровень опасности. Камнепады начинались сразу, потому что горная порода высвобождение даёт и за счёт этого угроза усиливается в разы", - добавил Жасулан Джумашев.

Надежду задействованные в спасательной операции не теряют. Хотя исключать вариант, что провалившиеся под землю люди могут навсегда остаться там, нельзя. Такие печальные примеры в практике уже были.

"В 1995 году на "Жезказганцветмет" был случай, когда 4 погибших вытащили. Там не такая ужасная ситуация была, как в этот раз. Там автобусы лежали на поверхности, здание ПТО ушло в провал. В здании люди находились. Тогда вытащили людей из-под завала, которые на виду лежали. После того, как увидели, что угроза есть, работы приостановили и всё. Никто не искал, памятник поставили. Тут как палка о двух концах. Хочется сделать вроде бы максимально, что возможно, но мы перешли ту грань, которая максимально возможная. Это, конечно, останется на моей совести, на совести других руководителей, но наши спасатели, горноспасатели, руководство рудника, максимально вложились в это дело", - высказался Жасулан Джумашев.

Глава ДЧС Павлодарской области отмечает, что трагедия на "Майкаинзолото" дала огромный опыт работы при подобных ЧП. Спасатели теперь знают, как действовать в подобных ситуациях.