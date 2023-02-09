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Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек"
13 января Парламент единогласно лишил экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы. Также недавно бывший президент лишился права на пожизненное председательство в Совете безопасности и Ассамблее народа государства. После потери Назарбаевым таких привилегий, многих казахстанцев заинтересовал вопрос о том, останется ли отпечаток ладони бывшего президента на главной достопримечательности столицы, монументе "Байтерек". Корреспондент BaigeNews.kz решила узнать об этом у администрации здания.
Монумент "Байтерек" был построен в августе 2002 года, после переноса столицы из Алматы в Астану. Сама идея постройки монумента принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Во время своего путешествия на президентском самолёте он нарисовал план будущей достопримечательности на бумажной салфетке. Назарбаев считал, что каждый, кто поднимется наверх "Байтерека", впитает в себя степную ширь Казахстана.
Главным объектом в монументе является композиция "Аялы Алақан" с отпечатком правой ладони экс-главы государства на вершине здания. Обычно посетители прикладывают к ней свою ладонь и загадывают желания.
В администрации здания на вопрос о судьбе отпечатка ответили, что вопрос об изменении композиции "Аялы Алақан" не обсуждался.
"Основная идея строительства уникального монумента "Байтерек" принадлежит Первому Президенту РК. Композиция входит в общую концепцию монумента и является частью истории монумента "Байтерек"", - говорилось в ответе на запрос.
Напомним, что последний раз капитальный ремонт главного символа столицы проводился в 2017 году. Несмотря на это, монумент всё ещё является самой посещаемой достопримечательностью страны.
В летний период в день объект посещает порядка 1500 человек. В период с сентября по май количество посещений в день составляет около 800 человек.
По состоянию на сегодняшний день тарифы на посещение монумента для взрослых – 2 000 тенге, для детей от 5 до 15 лет – 1 000 тенге, льготный для пенсионеров при предоставлении подтверждающего документа – 1 500 тенге. Вместе с тем, правом на бесплатное посещение монумента "Байтерек" обладают участники и инвалиды ВОВ, многодетные матери, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями.
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