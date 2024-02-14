Останемся без хлеба? Сразу три угрозы для зернового рынка Казахстана назвал эксперт

Продкорпорации хотят предоставить монопольное право на экспорт казахстанского зерна. Об этом сказано в проекте постановления правительства. Согласно документу, увеличивать сбыт пшеницы на зарубежные рынки власти намерены через единого госоператора. Однако эксперты против такой инициативы. Говорят, что это приведет к закрытию частных трейдерских компаний. Продкопорация же, прежде всего, должна заниматься регулированием цен внутри рынка и обеспечивать продовольственную безопасность страны. А не "душить бизнес" неконкурентными условиями. По их мнению, за эти годы нацкомпания никак себя не проявила, поэтому и сомневаются в её эффективности, передает корреспондент BaigeNews.kz. И это не единственные вызовы для зернового рынка страны.

Проект постановления уже поступил на обсуждение экспертного сообщества. В нем сказано, что продкорпорация сначала соберет партии зерна у мелких и средних фермеров. После чего централизованно реализует на внешние рынки. Причем сделать это обещают по выгодной цене. Руководитель национальной ассоциации экспортеров "KazGrain" Зейнолла Абдуманапов считает, что такое решение может негативно сказаться на казахстанском экспорте.

"Хотят внести изменение, чтобы продкорпорация заняла 50% доли экспорта казахстанской продукции зернового рынка. Другими словами, предоставить монопольное право, чтобы диктовать условия на рынке. Это наотрез перечеркивает все конкурентные преимущества любых частных компаний, конкурировать с ней никто не сможет. Во-вторых, она будет диктовать условия, как идти торговле, а это будут уже не рыночные отношения", - считает эксперт.

Все это, по его словам, озадачило экспортеров зерна. Если на рынке угля и нефти участников не так много, то с производителями пшеницы не все так просто. Их в Казахстане более 40 тысяч. Всем им предоставить выгодные условия, говорит Зейнолла Абдуманапов, продкорпорация не сможет.

"Сегодня эффективность продкорпорации на рынке - ноль. Она ровным счетом себя никак не показала. Основная их деятельность - это регулирование цен и обеспечение продовольственной безопасности, чем они совсем не занимаются. Они сейчас сфокусированы на экспорт. У фермеров по низкой цене покупают объемы и экспортируют на китайский, узбекский рынки по более низкой цене. Где начинают сбивать экспортную цену частным коммерческим компаниям. И мы не говорим, что неправильно так делать, надо создавать конкурентные справедливые условия", - говорит глава ассоциации экспортеров.

Доступ, продолжает он, нужно предоставить всем участникам рынка, а давать преимущества только одной госкомпании, нельзя. По словам эксперта, фермеры ориентируются на цены продкорпорации.

"Если они озвучивают низкую цену, то по заниженной цене рынок продаёт пшеницу, если предлагают выше цену, то рынок начинает по такой цене продавать. То есть, они завтра будут полностью контролировать производственный этап казахстанского зерна. Это неправильно. Получается, мы одной рукой хотим развить рынок, другой рукой - начинаем "душить" этот рынок. Тогда вопрос, насколько мы готовы организовать экспортный рынок Казахстана. Нужен ли Казахстану экспорт? Если не нужен, пусть государство этим занимается", - комментирует Зейнолла Абдуманапов.

Эксперт называет и другие вызовы для экспортного рынка Казахстана. Сейчас обсуждается вопрос о предоставлении льготного транзитного тарифа на провоз российской пшеницы через нашу страну. При этом соседнее зерно значительно дешевле отечественного.

"Казахстан производит намного меньше, чем Россия, и себестоимость нашей пшеницы намного выше. Примерно, на 30 %. За Казахстаном закреплены традиционные рынки. Это Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан, и частично КНР. И понимаете, РФ со своей дешевой пшеницей, оплатив невысокую транзитную цену, может дешево продать свою же пшеницу афганскому, таджикскому, узбекскому рынку. Наше конкурентное преимущество полностью стирает. 5-6 лет и можно не думать о том, что Казахстан может стать зерновой державой", - прогнозирует он.

Зейнолла Абдуманапов предполагает, что если Казахстан предоставит такую льготу, то полностью потеряет свои традиционные рынки. А Россия продолжит наращивать потенциал. Уже сейчас соседи ежегодно только увеличивают производство зерна.

"Соответственно, низкая себестоимость и льготные тарифы дают конкурентное преимущество российским компаниям выходить на рынки Средней Азии. И мы можем потерять эти рынки. Нам некуда будет продавать свое зерно. А если мы не продадим, соответственно, сеять больше не будем. В будущем Казахстан может потерять свою позицию как зерновое государство", - предрекает Зейнолла Абдуманапов.

К слову, урожай 2023 года выдался наихудшим за последнее десятилетие. Фермеры прошли испытания в виде засухи и сильной жары, а в период уборки – обильными дождями.

"У нас более 50% зерна на рынке - это некондиционное зерно, которое не годится для производства муки. Низкокачественное зерно и под семена не подойдет. То есть семена мы должны будем закупать у России или в других государствах. Они будут дорогими", - отмечает глава профильной ассоциации.

А высокая себестоимость приведет к еще более высоким ценам внутри страны. Эксперт не исключает, что часть фермеров из-за отсутствия семян на рынке и вовсе не станут сеять. Он прогнозируют дефицит семян, поскольку ожидает большой спрос на них. Произойдет это, когда фермеры начнут массово закупать их. В первую очередь, проблема может коснуться наиболее пострадавшие от непогоды регионы. Это Павлодарскую, Акмолинскую и Костанайскую области. При этом дефицит семян может составить от 50 до 60 % .

В продкорпорации, тем временем объясняют, нацкомпанию действительно готовятся наделить монопольным правом на экспорт отечественной пшеницы. Необходимость объясняют желанием помочь фермерам.

"Не стоит задача – лишить рынок бизнеса. (…) Мы хотим помочь фермеру выйти на экспорт. В том числе, найти покупателя, договориться с КИЖ, уладить некоторые вопросы на межправительственном уровне. Мы готовы помогать, но никак не монополизировать рынок", - заверили в продовольственной контрактной корпорации.

Чистую прибыль будут получать фермеры, пообещали в продкорпорации. Полученные средства он сможет направить на обновление сельхозтехники, закуп удобрений и лучших сортов семян. Схему планируют апробировать уже в этом году.

Между тем, в продкорпорации все же признали, что не всегда выдерживают конкуренцию со стороны частных трейдеров. Их в компании обвинили в недобросовестной конкуренции и несогласованной торговой политике.

"Продкорпорация заключила выгодный контракт с зарубежными компаниями по поставке высококачественной пшеницы по цене 330 долларов за тонну. На тот момент это была очень хорошая цена. После этого участники рынка, чтобы получить контракт, начали демпинговать нашу же цену и "уронили" цену до 270 долларов только за один месяц", - заявили в нацкомпании.

Трейдерам предлагают придерживаться одной торговой политики.

Что касается намерения предоставить льготный транзитный тариф России, то получить официальный ответ от профильных министерств оказалось не так просто. В Минсельхозе нам сообщили: вопрос не в их компетенции, предложив обратиться в Минтранспорта и Минторговли. Однако в этих двух ведомствах нас направили в КТЖ, где нам снова порекомендовали обратиться в министерство сельского хозяйства.

А в продкорпорации отметили, основный рынок сбыта казахстанской пшеницы – Средняя Азия и Афганистан, которые ежегодно потребляют до 6 миллионов тонн нашей пшеницы и муки.

К слову, Казахстан уже потерял рынки Азербайджана и Ирана, которые перешли на более дешевую пшеницу из России. Но в нацкомпании не теряют надежды вернуть их.

Зачастую потери рынков сбыта происходит из-за высокой себестоимости сырья. Поэтому считают, что внутренний рынок необходимо защищать с помощью снижения себестоимости отечественного зерна. А еще повышения транзитного тарифа конкурентам.

Пока в Минсельхозе не прокомментировали возможные проблемы с предстоящей посевной. В то же время на сайте самой продкорпорации появилось объявление о продаже пшеницы в качестве семенного фонда. Купить его могут только зернопроизводители и по стопроцентной предоплате. Для этого они должны предъявить подтверждающие документы о посевных площадях. И им разрешено купить семена продзерна за счет авансовых платежей, полученных по программе форвардного закупа этого года.