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  • "Остался в прошлом веке". Глава ПФЛК оценил ситуацию с футбольной инфраструктурой в Казахстане
pflk.kz Сегодня, 08:54
75
Сегодня, 08:54
75
Фото: pflk.kz

"Остался в прошлом веке". Глава ПФЛК оценил ситуацию с футбольной инфраструктурой в Казахстане

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох в интервью "Матч ТВ" рассказал о проблемах со стадионами и базами в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Шох занял должность в конце марта. Ранее он работал в российских клубах "Ротор", ЦСКА, "Ростов", "Урал", был советником президента РФС Александра Дюкова и возглавлял Комитет массового футбола РФС.

"К сожалению, в плане футбольной инфраструктуры Казахстан остался в прошлом веке. Где‑то появились кресла и поля с подогревом, построено два новых стадиона, в Астане и Туркестане. С другой стороны — всего два за последние 40 лет. Большинство арен многофункциональные и устаревшие. 14‑тысячник в Актобе, первый и единственный чисто футбольный стадион на территории бывшего СССР, уютен и атмосферен и по сей день. Но сооружение не может быть технически идеальным, если построено в 1975 году. Помню его еще футболистом, играл там", — сказал Шох.

У главы профлиги много вопросов к инфраструктуре для подготовки резерва. По его словам, есть "светлые пятна", как "Кайрат", где суперсовременная база и две городские академии, входящие в систему клуба.

"Современное футбольное хозяйство в Шымкенте, где на базе "Биик" восемь натуральных, два искусственных, два крытых поля с трибунами, спортивные и тренажерные залы, подогрев, кондиционирование, восстановление и так далее. К слову, я участвовал в организации там сборов и контрольных матчей для юношеских сборных России. Прекрасно понимаю, как им важно и сложно сейчас подбирать спарринг‑партнёров, поэтому помогаю, тем более такие игры важны и полезны и для сверстников из Казахстана. Ещё одна современная база скоро появится в Туркестане, где уже есть новый стадион с натуральным газоном, пусть и с легкоатлетическими дорожками. В остальном ситуация не очень радостная. Казахстан — страна больших возможностей, но пока здесь преобладают отремонтированные советские стадионы", — сказал "Матч ТВ" Шох.

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#футбол #стадион
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:54
75
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