"Остался в прошлом веке". Глава ПФЛК оценил ситуацию с футбольной инфраструктурой в Казахстане

Фото: pflk.kz

Глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох в интервью "Матч ТВ" рассказал о проблемах со стадионами и базами в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Шох занял должность в конце марта. Ранее он работал в российских клубах "Ротор", ЦСКА, "Ростов", "Урал", был советником президента РФС Александра Дюкова и возглавлял Комитет массового футбола РФС.

"К сожалению, в плане футбольной инфраструктуры Казахстан остался в прошлом веке. Где‑то появились кресла и поля с подогревом, построено два новых стадиона, в Астане и Туркестане. С другой стороны — всего два за последние 40 лет. Большинство арен многофункциональные и устаревшие. 14‑тысячник в Актобе, первый и единственный чисто футбольный стадион на территории бывшего СССР, уютен и атмосферен и по сей день. Но сооружение не может быть технически идеальным, если построено в 1975 году. Помню его еще футболистом, играл там", — сказал Шох.

У главы профлиги много вопросов к инфраструктуре для подготовки резерва. По его словам, есть "светлые пятна", как "Кайрат", где суперсовременная база и две городские академии, входящие в систему клуба.