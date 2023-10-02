Особо опасного преступника задержали в Шымкенте
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Мужчина находился в международном розыске
В Шымкенте задержали особо опасного преступника, находящегося в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации Департамента полиции Шымкента, сотрудники миграционной службы Туранского районного управления полиции совместно с участковыми инспекторами задержали 34-летнего жителя Узбекистана. На территории нашей страны он пребывал нелегально.
Мужчина совершил мошенничество у себя на родине, и в 2022 году был объявлен в международный розыск. При задержании полицейские предполагали, что он может быть вооружент, так как об этом было сказано в его ориентировке. Однако при себе оружия у мошенника не оказалось.
В настоящее время иностранец находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции в Узбекистан.
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