Особо опасного преступника задержали в Шымкенте

Мужчина находился в международном розыске

В Шымкенте задержали особо опасного преступника, находящегося в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Департамента полиции Шымкента, сотрудники миграционной службы Туранского районного управления полиции совместно с участковыми инспекторами задержали 34-летнего жителя Узбекистана. На территории нашей страны он пребывал нелегально.

Мужчина совершил мошенничество у себя на родине, и в 2022 году был объявлен в международный розыск. При задержании полицейские предполагали, что он может быть вооружент, так как об этом было сказано в его ориентировке. Однако при себе оружия у мошенника не оказалось.

В настоящее время иностранец находится под стражей. Проводится работа по его экстрадиции в Узбекистан.