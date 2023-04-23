Особенности старого Павлодара. Что стало с домами купцов, построенными в XIX веке

Фото: Катерина Приходько

В Павлодаре, городе с 300-летней историей, чтобы проникнуться его старинной частью, достаточно посетить всего лишь одну улицу — Астана. Именно здесь располагаются практически все постройки, возведенные в начале XX века. Особенность в том, что практически все сооружения так или иначе достались от купцов, активно промышлявших в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

Дом купца Дерова

Немаловажную роль в создании облика старого Павлодара сыграл купец Артемий Деров, благодаря которому в городе возвели несколько кирпичных зданий, училище, аптеку, церковь, библиотеку.

По словам экскурсовода Казахстанской туристской ассоциации Магзии Абеновой, одним из главных творений можно назвать памятник архитектуры конца XIX века — торговый дом Дерова. На деньги первого почётного жителя Павлодара сооружение возвели в 1899 году. В то время оно было одним из самых длинных в городе.

Это уникальный памятник купеческого зодчества, выполненный в стиле "Сибирский модерн", который можно встретить не только в Павлодаре.

При строительстве архитектор Батов уделил особое внимание деталям. Различные изысканные обрамления верхних парапетов, балконов, дверей и окон. На втором этаже есть миленькие балкончики, а на крыше — башенки. Оттуда Деров наблюдал за товарами, которые доставляли в Павлодар по Иртышу.

В здании уже не один десяток лет располагается историко-краеведческий музей имени Потанина.

Кстати, дом купца Дерова для экспозиции соединили с ещё одним рядом стоящим сооружением, которое в дореволюционный период принадлежало другому купцу — Филатову.

Визуально сложно понять, что более 100 лет назад это были два разных дома, настолько они схожи по стилю.

Владимирское училище

Основанное в 1872 году училище получило собственное здание лишь спустя 16 лет после своего создания. Когда строительство сооружения закончили, оно стало одним из первых кирпичных зданий Павлодара. Возвели его, к слову, за счёт все того же купца Артемия Дерова. Обучали здесь три класса, в 1910 присвоили имя Владимирское.

"Владимирское училище, располагавшееся в то время вокруг деревянных построек, было для местных жителей по виду чуть ли не настоящим храмом. Оно и сегодня служит просвящению и, можно сказать, это одно из старейших учебных заведений Павлодарской области. Сейчас здесь обучают также будущих педагогов и сооружение — часть колледжа имени Б.А. Ахметова", — рассказала экскурсовод.

История, которой больше нет

На пересечении улиц Ленина и Естая сегодня есть пустырь, огороженный забором. Но буквально несколько лет назад здесь находилось другое историческое здание, возведенное в 1898 году для сельхозшколы. Сооружение хоть и смогло пережить крупный пожар в Павлодаре в 1901 году, но вот сноса уже спустя более 100 лет не избежало.

Кстати, в период своего существования в нем был "Народный дом", предназначенный для того, чтобы местное население отвлечь от увлечения алкоголем. Затем была мужская гимназия, да и вообще впоследствии здесь так или иначе вели обучение.

Правда, с 2001 года сооружение пустовало. Оно было на балансе у местного акимата, но не относилось к памятникам истории, а потому и не защищалось. Как итог — его попросту снесли.

Дом мещанина Ешкова

В здании, построенном в 1906 году, сейчас располагается общежитие для театралов Казахского музыкально-драматического театра имени Аймауытова. А возводил его богатый по тем временам мещанин Ешков.

Как и многие другие дома в старой части Павлодара, это тоже образец зодчества начала XX века. Из кирпича выложены декоративные детали, но сейчас он уже не в том первоначальном виде: сделали пристройку, изменили планировку, а главный вход переоборудовали в окно.

"В доме Ешкова в 1917 году открыли типографию "Конкуренция", которая располагалась здесь три года. Затем передали земельному отделу. Спустя ещё 10 лет, в 1930 году в доме разместили городскую санэпидстанцию", — сообщила Магзия Абенова.

Мастерство резьбы по дереву

Дом купца Абдул-Фаттаха Рамазанова экскурсоводы называют памятником мастерства резьбы по дереву. Каменно-деревянное сооружение, которое сейчас находится в частной собственности, построили также начале XX века.

Дом из сруба, но особенно выделяется обрамление окон. Деревянные детали выполнены настоящими мастерами.

По словам Магзии Абеновой, в здании чего только не размещали. На протяжении почти 10 лет здесь работала уездная милиция, затем передали под родильный дом, затем под больницу. Сейчас в сооружении несколько организаций: все частные.

Кирпичные изыски

Дом, построенный купцом Охапкиным в начале XX века, сейчас занимает управление труда Павлодарской области.

Это здание можно назвать типичным в плане архитектуры для того периода, когда его возводили. При этом строители приложили много усилий для того, чтобы создать в некотором смысле уникальную кирпичную кладку.

Сам купец Охапкин, построивший здание, сдавал его различным конторам из финансового сектора.

После 1920 года здесь стали размещать медучреждения.

Различные выступы на стенах, необычно выстроенная верхняя часть здания удивляет даже несмотря на то, что здание располагается среди других исторических сооружений, схожих по стилю.

Первый краеведческий музей

В 1890 году был для двух богатых промышленников — братьев Сорокиных возвели дом, который сегодня по праву считается достопримечательностью Павлодара.

И опять же, уникальная архитектура появилась благодаря зажиточным людям, проживавшим здесь в конце XIX века.

В 1944 году в этом здании располагались сразу два учреждения: краеведческий музей и музучилище. Последнее в итоге съехало, а вот за музеем здание так и осталось до сегодняшнего дня. Сейчас здесь находится отдел учета и хранения фондов.

Кстати, с этим домом связанна и занимательная история про клад. Учитывая, что старая часть Павлодара была построена в основном богатыми купцами, после революции в каждом доме люди искали драгоценности.

Именно в доме Сорокиных такой клад удалось отыскать. Там были спрятаны золотые монеты, которые впоследствии передали государству.

"Краснокирпичное" станичное правление

В начале XX века в старой части Павлодара появилось здание станичного правления.

Особых изысков в архитектуры по тем временам, учитывая, что рядом расположены настоящие произведения зодчества, в этом строении не применили.

Однако даже с учетом не столь большого количества архитектурного разнообразия, дом можно смело назвать достопримечательностью.

Станичное правление просуществовало в этом здании почти 20 лет, в подвальном помещении был карцер. После здесь стали размещаться пункты телефонной станции и радиосвязи. Сейчас здесь расположено госучреждение — павлодарская районная территориальная инспекция.

А само здание по-немногу разваливается. Кирпичная кладка, особенно в нижней части, практически уничтожена.

Из магазинов в театр

Магазины братьев Баландиных и Сурикова — одно из красивейших зданий старой части Павлодара, которое еще и выделяется среди других по архитектуре. Изначально это были два разных здания, но сейчас они объединены.

Здесь располагается старейший павлодарский театр имени А.П. Чехова. Два дома были соединены массивными кирпичными воротами, которые удалось сохранить.

Сегодня в этом здании павлодарцев радуют спектаклями. Раньше здесь размещался кинотеатр "Ударник", после — "Пионер". В 1982 году произошёл пожар, здание пришлось реставрировать. Затем оно досталось труппе театра имени Чехова.

Сегодня здание выглядит практически также, как и было в дореволюционный период. Здесь провели реставрацию, обложили красным кирпичом, чтобы воссоздать первоначальный облик.

Стоит отметить, старая часть города, не смотря на 300-летнюю историю Павлодара, представлена памятниками архитектуры конца XIX – начала XX века. Причина в крупном пожаре, который в 1901 уничтожил практически треть города. Здания в то время были из дерева. Дома из кирпича, в основном местных богатых купцов, уцелели, а после революции все эти сооружения были национализированы.

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